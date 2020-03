Felicità, il testo della canzone di Al Bano protagonista del flash mob di oggi 18 marzo

“Felicità, è un bicchiere di vino con un panino…”. Tutti conoscono l’attacco della leggendaria canzone di Al Bano, che oggi 18 marzo sarà protagonista del consueto flash mob italiano. Alle 18 tutti in balcone per cantare la canzone di Al Bano Carrisi, cantante pugliese che ha fatto la storia della musica italiana.

Un modo per sentirsi liberi, almeno per un po’. Un moto spontaneo nato sui social e diventato ora un appuntamento fisso tanto da essere calendarizzato con canzoni già decise giorno per giorno. Oggi l’appuntamento è con Felicità (QUI il calendario completo). Tutti conoscono il ritmo della canzone di Al Bano, per chi volesse invece un ripasso sul testo lo forniamo in maniera integrale.

Felicità, il testo completo

Come ogni giorno il flash mob rappresenterà un piccolo momento di svago, un modo per sentirci tutti più uniti. Per questo chi volesse leggere il testo completo di Felicità potrà farlo di seguito, per arrivare al meglio all’appuntamento di oggi alle 18, quando migliaia di italiani usciranno sui balconi per cantare.

Ecco le parole di Felicità:

È tenersi per mano andare lontano, la felicità

E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità

È restare vicini come bambini, la felicità

Felicità

Felicità

È un cuscino di piume, l’acqua del fiume che passa che va

È la pioggia che scende dietro le tende, la felicità

È abbassare la luce per fare pace, la felicità

Felicità

Felicità

È un bicchiere di vino con un panino, la felicità

È lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità

È cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità

Felicità

Senti nell’aria c’è gia

La nostra canzone d’amore che va

Come un pensiero che sa di felicità

Senti nell’aria c’è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa di felicità

Felicità

E una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che va

E’un biglietto d’auguri pieno di cuori, la felicità

E una telefonata non aspettata, la felicità

Felicità

Felicità

È una spiaggia di notte, l’onda che batte, la felicità

È una mano sul cuore piena d’amore, la felicità

È aspettare l’aurora per farlo ancora, la felicità

Felicità

Senti nell’aria c’è già

La nostra canzone d’amore che va

Come un pensiero che sa di felicità

Senti nell’aria c’è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa di felicità