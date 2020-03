Feltri: “La D’Urso? Il suo programma è un canile, lo schifo”

Palesemente a disagio, non comodo e pronto alla battuta come suo solito, è stato un Vittorio Feltri abbastanza dimesso quello apparso domenica sera nel contenitore domenicale di Barbara D’Urso su Canale5. Non una sensazione ma, come ha poi spiegato lo stesso giornalista attraverso Twitter, una realtà: “Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile”. Poi, il mitico ‘direttore’ ha aggiunto: “Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”.

