Femminicidio, arriva fondo di 12 mln per gli orfani

“I soldi non restituiscono l’affetto mancato ma con 12 milioni da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro”. Vero, finalmente però, dopo anni di ‘chiacchiere’ ecco dunque i fatti. E’ stato il ministro Gualtieri ad annunciare di aver firmato il dl ministeriale per l’attuazione di un fondo destinato agli orfani di femminicidio.

Una coincidenza con la giornata di oggi perché come spesso capita, dopo aver ucciso la moglie o compagna solitamente l’assassino a sua volta si toglie la vita. Molto spesso minori ed adolescenti si trovano di colpo senza più genitori e risorse economiche. Così come per le donne sopravvissute ad ‘attacchi mortali’ culminati sempre con il suicidio del compagno marito, le quali – con minori a carico – si trovano dall’oggi al domani a dover affrontare una nuova vita senza però poter contare su nessun aiuto.

Ora il dm arriverà al Consiglio di Stato per il parere di rito che, siamo convinti, vista la casua, non opporà nessuna ostativa.

Max