Fernanda Lessa, chi è la concorrente del Grande Fratello con un passato complicato tra droga e alcol

Fernanda Lessa cerca il riscatto al Grande Fratello Vip. È probabilmente questo il motivo che ha spinto la modella brasiliana naturalizzata italiana ad aver accettato la partecipazione al reality show più spiato d’Italia. Una nuova vita lavorativa, che potrebbe coincidere anche con una rinascita a livello umano dopo un periodo buoi che l’ha messa duramente alla prova.

Già, perché nell’immaginario collettivo Fernanda Lessa è ancora una delle modelle più belle del mondo, capace di attirare su di sé i riflettori del ondo dello spettacolo e delle passerelle, che l’hanno sempre considerata una delle maggiori protagoniste del mondo della moda. Insomma, una vera e propria icona di stile e bellezza. Però anche chi è stato protagonista di una vita sfarzosa in gioventù non è immune alla tristezza. E quella ha avvolto la modella per un lungo periodo della sua vita,

Fernanda e un passato difficile

È ormai lontana la Fernanda Lessa solare e raggiante che l’Italia ha imparato a conoscere all’inizio della sua carriera. Ora le ha fatto posto una donna di 42 anni che ha avuto necessità di combattere contro le difficoltà della vita e della professione. Perché la modella ha sempre ammesso di aver sofferto il mondo delle passerelle, tanto da spingerla a lasciare tutto. Un periodo di sofferenza che Fernanda Lessa a ha affogato nell’alcol e nella droga.

1000 euro al giorno in cocaina

“Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Tra il 2000 e il 2008 ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”. Questa è stata la confessione shock di Fernanda lessa a Gabriele Parpiglia nel corso della trasmissione Seconda Vita, nella quale la modella brasiliana si è messa a nudo raccontando tutte le difficoltà che ha affrontato.

La perdita del figlio

Fernanda Lessa è riuscita a smettere col mondo della droga solo quando ha scoperto di essere incinta. Una scoperta che l’ha cambiata, anche per la tragedia che ne è conseguita: “All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca – ha raccontato a Verissimo – e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. L’ho potuto tenere per 15 secondi in braccio. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Quando è morto l’ho ripreso e l’ho sentito come un pezzo di ghiaccio. Oggi è il mio angioletto perché mi ha salvato la vita. Non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco, non sarei arrivata a trent’anni”.

L’abuso di alcol e la rinascita

Un lutto che ha fatto sprofondare nuovamente Fernanda Lessa nell’oblio della disperazione, che ha cercato di allontanare con l’abuso di alcol. Beveva fino a tre bottiglie al giorno ed era sempre ubriaca. Dal 2017 però non tocca nemmeno una birra, lo ha fatto per l’attuale marito luca e per i suoi figli. Ora ha deciso di ripartire. Lo farà dal Grande Fratello Vip.