Fernanda Lessa, chi è l’ex modella che spendeva 1000 euro al giorno in cocaina

Fino ad una decina di anni fa era considerata una delle vip più in voga in Italia, ora il suo nome è scomparso dai radar. Fernanda Lessa è tornata però prepotentemente d’attualità dopo l’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia nel corso del programma Seconda Vita in onda il 20 novembre su Real Time.

L’ex top model brasiliana si è allontanata dal mondo dello spettacolo e nell’intervista ha reso noti dettagli inquietanti della sua vita da super vip: “Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Tra il 2000 e il 2008 ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”, ha dichiarato Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa, cosa fa ora

Fernanda Lessa ha poi raccontato la sua situazione sentimentale passata, segnata da una perdita che l’ha portata alla disperazione: “Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcool”.

L’ex modella sta lavorando ora su sé stessa per ritrovare la serenità perduta dopo anni tormentati. Dopo la storia naufragata con Boosta, ex componente dei Subsonica, ora si è sposata con un barman ed è in cura per ritrovarsi: “Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia”. Fernanda Lessa ora oltre alla mamma a tempo pieno fa la dj e spera in un futuro più felice.