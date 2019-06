Fernando Torres si ritira: “E’ il momento giusto”

“Dopo 18 eccitanti anni, è arrivato il momento di porre fine alla mia carriera”. Così Fernando Torres, tramite un video pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato il suo addio al calcio dopo una lunga carriera costellata di gol e successi. L’attaccante spagnolo oggi in forza ai giapponesi dello Sagan Tosu spiegherà i motivi della scelta in una conferenza stampa fissata per domenica alle ore 10 locali. Tante le squadra con cui ha giocato, Atletico Madrid e Chelsea quello in cui è stato più rappresentativo.

Fugace la sua esperienza al Milan, dove non è riuscito ad incidere lasciando comunque un buon ricordo. In Spagna è da sempre considerato uno dei talenti più fulgidi che il calcio iberico abbia mai sfornato. Non a casa è diventato capitano dell’Atletico Madrid giovanissimo diventandone simbolo tornando poi nel 2015 dopo la beve esperienza in rossonero. L’attaccante classe 1984 ha quindi detto basta, per lui è tempo di guardare avanti.