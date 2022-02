Ferrari F1-75, ecco la monoposto 2022 – scheda

(Adnkronos) – Colore rosso scuro, il nero su alettone anteriore e posteriore, le forme figlie delle nuove regole 2022. Si presenta così la Ferrari F1-75, la monoposto svelata dalla casa di Maranello che punta a tornare competitiva nel mondiale 2022 che prenderà il via col Gp del Bahrain il 20 marzo.

Tra le caratteristiche della F1-75, che prende il nome per festeggiare i 75 anni dal 12 marzo 1947 quando Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S, le pance con una griglia a ridosso del cofano con un incavo. Cofano motore e pance mostrano una estrema pulizia aerodinamica. Il muso sembra essere molto lungo e di forma tondeggiante per ridurre la sezione e la resistenza: il naso diventa un becco molto stretto in punta e si adagia su un convogliatore di flusso ad arco che divide in due parti il profilo principale e permette di indirizzare l’aria direttamente verso lo splitter.

L’ala anteriore risulta decisamente diversa, i 4 profili hanno una corda che si riduce dal profilo anteriore molto grande verso il flap mobile che è il più piccolo. La parola ora passa alla pista con milioni di tifosi che sognano una ‘rossa’ vincente dopo diversi anni di digiuno, l’ultimo mondiale piloti risale infatti al 2007 quando a vincere fu Kimi Raikkonen.