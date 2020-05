Ferrari fuori controllo si schianta contro un muretto: la reazione del noleggiatore contro il turista-pilota. Video

Benché sia un video che gira ormai da qualche anno, quello postato da sicurauto.it, interessante canale tematico di YouTube (con ben 90mila iscritti), interamente dedicato al mondo dell’automobile (fra crash test, pneumatici, prove su strada, aftermarket, interviste, recensioni prodotto, saloni e molto altro), continua – suo malgrado – a ‘divertire’ milioni di utenti – 1.746.000 per l’esattezza – accumulando un mare di commenti (ad oggi circa 2.500), abbastanza divertiti. Ma di cosa si tratta?

Provare una ‘rossa’ a Maranello, la dove nasce

In realtà, molti non ne sono a conoscenza ma, così come capita per qualsiasi altra auto, anche i noleggiatori di Ferrari (pagando profumatamente), concedono un giro di prova al cliente – con accanto il responsabile – per testarne le ‘meravigliose’ prestazioni. Soltanto che, diversamente da come noi – ‘gente comune’ – pensavamo, tale prova non si svolge su un’apposita pista a latere dello stabilimento ma, essendo frutto di ‘aziende’ private, addirittura, fra le strade di Maranello città.

I residenti sono esautorati dalle continue ‘sgasate’

Una situazione insostenibile per i poveri residenti del posto che, con cadenza quotidiana, debbono ‘cibarsi’ le sgasate e gli sfrigolii dei pneumatici sull’asfalto, spesso dovuti all’imperizia ‘stilistica’ di facoltosi turisti, che non resistono all’opportunità di poter mettersi al volante di una vera ‘rossa’, per giunta nella sua sede di ‘nascita’!

La Ferrari non è auto facilmente gestibile

Ora però, tolto il brivido e l’emozione, c’è da sottolineare che parliamo di ‘bolidi’ pazzeschi, auto che necessitano di ‘piedi sensibili’ e una guida rodata. Tanto è che da anni si continua ad invocare l’introduzione di un’apposita patente per sedersi al volante di questi ‘mostri’. Più di una volta infatti, solo per un miracolo non c’è scappata la disgrazia, anche perché, come molti sanno, se si dosa male l’acceleratore, tale è la potenza sprigionata da questa auto, che finisce per ‘imbarcarsi’ dando vita a pericolosi ed imprevedibili testacoda.

In tanti ne hanno denunciato la pericolosità ma, evidentemente, tale è l’indotto che queste attività comporta, da spingere forse le autorità a ‘stringere’ denti’, cercando per quanto possibile di vigilare con attenzione sull’incolumità dei residenti di Maranello.

Turista sbarbatello ignora i consigli del noleggiatore

Un preambolo per spiegare il contenuto di questo ‘esilarante’ video (più che altro per la ‘colorita’ reazione del noleggiatore).

Come si evince nelle immagine caricate da Sicurauto,it, un giovane turista prende posto al volante di una bellissima Ferrari California, sfidando strade e rotatorie. Il noleggiatore consiglia, spiega ma, evidentemente lo straniero non capisce una parola e, uscendo da una rotatoria (come si evince dalla telecamera montata sull’auto), accade l’irreparabile: il giovane ‘sgasa’, l’auto puntualmente ’s’imbarca’ e parte il testacoda, terminando sul muretto di recinzione di una villetta.

‘Apriti cielo’, la – pur comprensibile – reazione del noleggiatore è un pezzo di cabaret puro. Ma si ride ‘sadicamente’ anche per il gusto dell’umiliazione subita dall’aspirante ‘pilota’ e, perché no? Anche per solidarietà, ’vendicando’ così lo stress subito dai cittadini di Maranello…

