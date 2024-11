Ferrari: «La nuova farmacia del Riello è un centro salute»

«Non è soltanto una farmacia ma un centro salute». Elisabetta Ferrari, amministratrice unica di Francigena, inaugurando la nuova struttura comunale in via Galvani, in zona Riello, ha tenuto a sottolinearne il carattere innovativo. Con questa apertura le farmacie comunali, gestite dalla Francigena – partecipata al 100% da Palazzo dei Priori – salgono a tre. «Un centro salute – ha proseguito Ferrari – che intende fornire non solo servizi ai cittadini ma anche dare consigli per creare le condizioni per uno stile di vita salutare e per un benessere duraturo». Un percorso che sarà perseguito «anche tramite le campagne di prevenzione, organizzate da Apoteca Natura, attualmente è in corso quella cardiologica, e l’impiego di prodotti naturali». Per Elisabetta Ferrari «l’amministrazione comunale e Francigena hanno compiuto una scelta etica che mette al centro la persona e l’ambiente in cui vive». Il vertice della partecipata ha poi tenuto a evidenziare il livello professionale degli operatori e il continuo aggiornamento tramite corsi di formazione. La sindaca Chiara Frontini, prima del taglio del nastro, ha affermato che vanno fatti «ringraziamenti doverosi a Francigena perché il percorso di patrimonializzazione della società è motivo d’orgoglio». E anche per la corsa che da quest’estate ha visto la partecipata al lavoro per arrivare all’apertura della terza farmacia entro l’anno. Rimarcando che non si poteva perdere la concessione, risalente al 2018, perché vale oltre 1,5 milioni di euro. «La Francigena arrancava ma il lavoro svolto dall’amministratrice Ferrari insieme alla giunta con il piano di risanamento sta dimostrando che si può fare buona gestione pubblica» ha evidenziato per poi aggiungere che in «neanche due anni le farmacie comunali stanno iniziando ad avere conti in positivo». E sulle “opacità” in merito alla convenzione stipulata da Francigena con Apoteca natura avanzate in vari consigli comunali dagli esponenti dell’opposizione, Frontini ha difeso la scelta di tale partnership definendola «un investimento commercialmente strategico». A dirigere la nuova farmacia, già operativa da una settimana, la dottoressa Ornella Filippi con la collaborazione di tre giovani farmaciste. Al taglio del nastro presenti il presidente del consiglio Marco Ciorba, gli assessori Elena Angiani, Rosanna Giliberto, Giancarlo Martinengo, Emanuele Aronne, vari consiglieri di maggioranza e la presidente della Croce rossa Cristina Bugiotti.