Ferrari, svelata la nuova F1-75. Leclerc: “Macchina impressionante”

E’ rossa, fiammante, con qualche accenno di nero, ma stavolta è ancora pi aggressiva. La Ferrari ha svelato la nuovissima F1-75. La monoposto è la prima di un nuovo ciclo, che si spera vincente. E’ ormai da troppo tempo che il cavallino non vince un Mondiale. La speranza dei milioni di tifosi della scuderia è che il prossimo possa essere l’anno buono per tornare a trionfare.

Al primo avvio del motore della F1-75 era presente il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che ha descritto così la nuova macchina: “La F1-75 è una vettura completamente nuova. Con questa macchina si completa un percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da squadra, unita e determinata”.

Ha aggiunto ancora Binotto: “Questa è una monoposto su cui abbiamo messo il meglio di noi questa è una Ferrari coraggiosa, abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso e vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi di lei”.

Charles Leclerc non ha trattenuto la meraviglia quando ha visto quella che sarà la sua nuova monoposto: “Le aspettative sono alte e vogliamo puntare a grandi risultati nella stagione. La macchina è aggressiva, impressionante. L’obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c’è molto lavoro dietro. Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l’imminente Mondiale. La F1-75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista”.

Carlos Sainz: “Sono più pronto questa stagione, anche se il 2021 mi è servito per adattarmi alla scuderia. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte. Dovremo lavorare insieme per cercare di vivere un anno ricco di successi. La nuova vettura? È piuttosto estrema e spero che sarà veloce”.