Ferrovie Roma-Lido e Roma Nord: la protesta dei pendolari sotto Cotral: alla fine i pendolari della Roma-Lido e della ferrovia RomaNord si sono ritrovati sotto di via Alimena 105, per un presidio di protesta contro i continui disservizi su base quotidiana utilizzando il servizio delle ferrovie ex concesse. La settimana di mobilitazione dei pendolari doveva niziare lo scorso 30 novembre, ma quel giorno la sede era deserta per una verifica interna. A fare scattare la protesta i fatti del 23 novembre, quando un guasto alla linea elettrica ha paralizzato la nuova “Metromare” per ore, costringendo centinaia di persone a mettersi in fila in attesa di navette bus insufficienti.