Festa dei nonni del 2 ottobre, le migliori frasi da dedicare e i regali più belli

“Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, vi consiglierei a ognuno di voi di diventare nonno. Non c’è divertimento più bello per le persone anziane”. La frase di Hannah Whithall Smith racchiude forse al meglio quello che vuol dire essere nonni. Una seconda giovinezza riflessa negli occhi di un nipote. Ricordi che riaffiorano in gestualità ormai smarrite, tornate a galla come riflessi incondizionati di un amore che si tramanda.

Domani 2 ottobre 2019 ricorre la festa dei nonni, gli angeli custodi di figli e nipoti. E non è un caso che la festa venga celebrata in tale data, durante la quale la chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi. Ecco spiegato il motivo per cui il 2 ottobre si festeggiano i nonni, per una ricorrenza diventata ufficiale in Italia dal 2005. E quale modo migliore per celebrare i terreni ‘Angeli custodi’ se non con qualche frase per l’occasione e regali per strappare un sorriso ai custodi dell’amore famigliare.

Festa dei nonni, come festeggiarli con frasi e regali

I bambini sono già al lavoro per strappare un sorriso ai nonni con regalini preparati con le proprie mani. I più gettonati sono cornici personalizzate dove inserire foto in cui vengono ritratti insieme ai nipotini. O più semplicemente una scatola di caramelle con una scritta personalizzata, che faccia sentire speciali i nonni in questione. E perché no, magari un cuscino con su scritto ‘amo i miei nonni’. Ma il regalo più grande che un nipote possa fare ad un nonno è promettergli che sarà il suo bastone della vecchiaia.

Chi invece ha optato per dedicare una frase al proprio nonno, può attingere ad una serie di citazioni di personaggi famosi che sicuramente colpiranno dritto al cuore, lasciando un segno indelebile. Partiamo ad esempio dalla frase di Papa Francesco: “Che un nonno, una nonna, che forse non può più parlare, che è paralizzato, e il nipote o il figlio arriva e gli prende la mano, e in silenzio la accarezza, niente di più. Questa è la cura della vita”.

Oppure una frase di Hugo von Hofmannsthal: “Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni”. E per finire un aforisma di Victor Hugo: “Ci sono padri che non amano i loro figli, ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote”.