Festa del Papà 2020 ai tempi del coronavirus: frasi d’amore, divertenti e citazioni famose da inviare su WhatsApp

Sono giorni duri perchè siamo in piena emergenza da coronavirus ma questo non significa che il calendario, con le sue scadenze da ‘celebrazioni’ debba essere dimenticato.

Alle porte vi è infatti la Festa del Papà 2020, una festa che sarà molto particolare quest’anno per colpa del coronavirus: ma nessuno ci ha ancora tolto l’amore, i mezzi di comunicazione e la fantasia per celebrare i nostri papà.

Ecco pertanto alcune frasi d’amore, divertenti e le più note citazioni famose da inviare magari tramite WhatsApp ai nostri papà.

Festa del Papà 2020 ai tempi del coronavirus: frasi d’amore, divertenti e citazioni da postare su FB e WhatsApp

Ci siamo, tra pochissimo arriva la Festa del Papà 2019: ecco per voi, anche nei giorni del Covid 19 delle belle e originali frasi per fare gli auguri il 19 marzo al vostro bel papà.

Come ogni anno, il 19 marzo in Italia e non solo con la cadenza di San Giuseppe padre putativo di Gesù, si celebra la Festa del Papà, una ricorrenza nata per rendere omaggio a tutti i padri per il loro lavoro quotidiano nel reggere le sorti della famiglia e dei figli con tutto l’amore di cui sono capaci.

Per fare gli auguri al papà esistono da tempo tante frasi, citazioni, aforismi che si possono inviare su WhatsApp per festeggiare la Festa del Papà anche in questi giorni in cui magari si è in quarantena e distanti dal nostro amato genitore.

Eccone alcune. Tra le più gettonate frasi per Festa del Papà 2019 in voga c’è questa.

“Scusa per tutte le volte che abbiamo litigato o che ti ho fatto arrabbiare: tra sei la persona più speciale per me.”

Abbinata ad un’altra:

“Nel giorno della Festa del papà voglio dirti di essere orgoglioso di essere tuo/tua figlio/a. Spero un giorno di essere come te.”

Ovviamente la dolcezza non è mai troppa in questi casi.

” Oggi si festeggiano tutti i papà del mondo, ma per me è festa ogni minuto. Inoltre al mondo non esiste un papà migliore di te.”

E ancora:

“Spero di poter passare una montagna di altre feste insieme a te: tanti auguri papà.”

E poi:

“Sei così unico, che ho paura di non riuscire a imitarti. Spero un giorno di poter dare a mio figlio tutto quello che te mi hai dato.”

Anche per quelli che, per via del coronavirus sono lontani fisicamente, la distanza si colpa con messaggi d’amore.

“Non c’è mai distanza che ci possa separare. Nè alcun virus. Tanti auguri papà. Io sarò sempre con te.”

E poi, l’amarcord.

“Tanti auguri papà: mi hai insegnato a camminare, a mangiare, a portare la bicicletta, a crescere e prendermi le responsabilità: grazie per tutto quello che fatto per me.”