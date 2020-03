Festa del Papà 2020: frasi, immagini animate e video da mandare su WhatsApp

La Festa del Papà si celebra ogni anno il 19 marzo, quest’anno la festività ricorre in un periodo molto particolare per l’Italia ed il mondo intero: l’epidemia da Covid-19 sta rovinando queste giornate con tutta la popolazione chiusa in casa. Nonostante ciò per la giornata di giovedì 19 marzo 2020 abbiamo deciso di realizzare una lista con le migliori frasi da inviare via WhatsApp per fare gli auguri di buona festa del papà.

Festa del Papà 2020: frasi, poesie e citazioni da inviare su WhatsApp e Facebook

“Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza” (Umberto Eco)

“Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani” (Reed Markham)

“Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre” (Sigmund Freud)

“Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre” (George Herbert)

“Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre” (Gabriel García Márquez)

“La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno” (George Herbert)

Caro uccellino che volando vai, il babbo mio di certo tu vedrai. Digli che è tanto buono il suo bambino, e che spesso gli manda un bel bacino. Digli che gli vuol bene e che lo aspetta! Vola, uccellino, vola vola in fretta! (Cuman Pertille)

Frasi per la Festa del Papà 2020