Festa del Papà, Zeppole di San Giuseppe gratis: ecco come averle a Roma

È tradizione che per la Festa del papà, che ricade ogni 19 marzo, si comprino in pasticceria o si preparino in casa le famose e buonissime Zeppole di San Giuseppe. Si tratta del dolce tradizionale di questa festa, una sorta di bigné ricoperto di crema con un’amarena sciroppata a guarnizione.

Ma in tempi di quarantena per il coronavirus, saranno in tanti a dover rinunciare a questo piccolo peccato di gola. Per questo motivo, con un’iniziativa davvero lodevole, Foodys e PuroSud hanno deciso di unire le forze per regalare le zeppole di San Giuseppe a tutti i papà che non le riceveranno.

Zeppole di San Giuseppe: Foodys e PuroSud le regalano per la festa del papà, ecco come chiederle

Sarà PuroSud a preparare gli amati dolci, mentre i rider di Foodys le consegneranno a chi prenoterà il servizio, ovviamente con tutte le misure di precauzione necessarie, come guanti e mascherine.

L’iniziativa è attiva su Roma, e per richiederle bisogna prenotare a questo indirizzo: http://bit.ly/zeppole-purosud. A titolo di chiarimento, le prime due zeppole saranno consegnate gratuitamente, mentre si pagheranno le eventuali zeppole successive.

L’iniziativa è stata spiegata nel dettaglio dal CEO di Foodys, Simone Ridolfi. “La nostra missione è sempre stata quella di portare emozioni a casa delle persone. Oggi sentiamo che il nostro ruolo è diventato quello di portare un po’ di normalità in queste settimane difficili. Quale migliore occasione, se non una tradizione che rischiava di essere in pericolo? Con le pasticcerie chiuse, non potevamo lasciare le famiglie senza il classico dolce di San Giuseppe. E per coloro che possiedono un ristorante o un’attività commerciale legata al mondo enogastronomico, in settimana apriremo uno sportello di consulenza gratuita”.

Anche il creatore di PuroSud, Vito Mirko Greco, ha sottolineato l’iniziativa. “Siamo solidali da sempre: ogni giorno, per esempio, doniamo l’invenduto alla Chiesa” ha spiegato. “Adesso che siamo chiusi a seguito delle misure contro il contagio, abbiamo pensato di essere vicino alle persone che sono costrette a stare in casa: per me è un onore poter offrire a tutti i papà di Roma un momento di felicità e dolcezza con le nostre zeppole di San Giuseppe”.