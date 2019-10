Festa della Castagna, Alessandro carabiniere speciale

Alla Festa della Castagna di Vallerano, nel secondo week-end dedicato al Frutto DOP, una giornata di solidarietà a favore dei diversamente abili: tra i vari eventi la presentazione del libro sul ragazzo down che vuole da sempre fare il Carabiniere praticando quotidianamente e a modo suo questa attività.

Infatti, tra le varie iniziative in programma, a catturare l’interesse generale, ‘Storie normali di un ragazzo speciale, vivere in famiglia la disabilità quotidiana’: questo il titolo del libro autobiografico che Mauro Messina, genitore di un ragazzo di 22 anni con la sindrome di Down dedica al figlio. Un percorso, fin dalla nascita, ricco di sorprese in cui la drammaticità della vita di tutti i giorni, che in molti casi produce esclusione e isolamento, lascia il posto ad una partecipazione condivisa in cui si scoprono nuove avventure, personalità, emozioni, a confronto con chi, inizialmente restio a conoscere, si immerge nell’esperienza del vissuto “diverso”.

“Alessandro – dichiara il padre – è un ragazzo desideroso di dare il suo contributo al mondo, gridando in tutti i modi possibili “io ci sono, eccomi qui” e con un particolare talento per intrufolarsi in situazioni tali che lo salva solo la sua capacità innata di coinvolgere la gente, rendendolo famoso come “Alessandro il Grande”. Ho deciso di scrivere questa storia per accompagnare i genitori alla scoperta del mondo di chi ha la sindrome di Down, come mio figlio, e per testimoniare il quotidiano di tutti coloro che vivono in compagnia di una disabilità.”

La passione per l’Arma nasce attraverso l’ippoterapia, che Alessandro praticava presso i Carabinieri all’età di 9 anni. Andando avanti nel tempo alcuni esponenti dell’Arma lo presero in simpatia portandolo ad iscriversi presso l’Associazione Nazionale Carabinieri: con il tesserino in mano, il ragazzo si è iniziato a sentire a tutti gli effetti un loro componente e ha sviluppato una passione incentrata sulla rassegna stampa quotidiana degli eventi annessi ai Carabinieri, sulla ricerca di eventi e news ad essi collegate (in primis le novità sulla divisa che indossa tutto il giorno, optando per il pigiama solo nelle ore di sonno), scrivendo verbali con lo stesso stile e partecipando attivamente a sfilate e parate dell’Arma, tra cui anche quella del 2 giugno. A dimostrazione che Alessandro è il Carabiniere più convinto di tutti quanti, ha scritto un manuale per i colleghi con una serie di regole, create secondo il suo punto di vista, nel nome del rispetto etico assoluto di chi svolge questo mestiere. Insomma, un carabiniere DOC che potrà firmare autografi a Vallerano e condividere le esperienze delle famiglie venute a festeggiare insieme ai loro cari, abili e non, la tradizionale sagra, tra storia, gusto e cultura.

La singolare storia di Alessandro Messina, carabiniere per volontà e determinazione nonostante le limitazioni della sua condizione congenita, è stata autoprodotta in famiglia e narrata in un’opera letteraria che verrà presentata per la prima volta nell’ambito della Festa della Castagna di Vallerano sabato 12 ottobre alle ore 15;30 all’interno della Sala O.Benedetti del borgo medievale. Ad introdurre l’evento sarà Luigi Cimarra e madrina d’eccezione sarà il Comandante della Compagnia Carabinieri di Civita Castellana Maggiore Anna Patrono.

Numerose come dicevamo, anche le altre iniziative che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre a Vallerano: dalle caldarroste in piazza agli intrattenimenti musicali, dai pranzi e cene nelle caratteristiche cantine ai cortei di sbandieratori delle famiglie nobili viterbesi, e tante visite guidate, organizzate dalla Pro Loco per far esplorare al meglio angoli e panorami di questo scorcio della Tuscia.

Sabato 12 ottobre

Ore 10, apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato; Ore 10:30, (dalle ore 10:30 a fine giornata). Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese. Info 327/9313131; Ore 13, pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali; Ore 15:30, ‘Storie normali di un ragazzo speciale, vivere in famiglia la disabilità quotidiana’. Presentazione del libro autobiografico di Mauro Messina, introduce Luigi Cimarra. Sala O. Benedetti. Ore 16:30, intrattenimento in Piazza della Repubblica, con il gruppo The Groove Up, musica anni 70/80. Ore 16, aldarroste e vino rosso in piazza; Ore 20, cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 13 ottobre

Ore 9:30, apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato; immergersi nella maestosità della natura: PASSEGGIATA CAMPESTRE tra i castagneti secolari di Vallerano. Info 3279313131, partenza da Piazza della Repubblica. Ore 10:30 (dalle ore 10:30 a fine giornata). VISITE GUIDATE: la storia, il borgo, le chiese. Info: 327/9313131; Ore 13, pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali; Ore 15:30, sbandieratori e Musici Associazione Culturale Pilastro e Corteo storico delle Famiglie Nobili Viterbesi; Ore 16, caldarroste e vino rosso in piazza; Ore 17:30, ntrattenimento musicale “Marco canta Venditti”; Ore 20, cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Sito ufficiale: http://www.castagnavallerano.it/ – Pagina FB: https://www.facebook.com/festadellacastagnadivallerano/?fref=ts

Punto informazioni in Piazza della Repubblica:- Infoline: 3343060091 – 3337404793

