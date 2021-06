Festa della Repubblica, Guerini: “Protagonisti della Storia, ed orgogliosi di appartenere alla famiglia della Difesa”

Intervenendo nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Repubblica, dal canto suo il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha tenuto a ribadire che “Oggi come allora, le donne e gli uomini della Difesa si confermano una risorsa imprescindibile sulla quale ogni italiano sa di poter contare, come accaduto nel corso dell’ultimo anno nella complessa gestione della pandemia. Proprio in quest’ultima, inedita circostanza, le Forze Armate hanno dimostrato il valore aggiunto che la Difesa è in grado di esprimere, operando con rapidità, efficacia e generosità, integrando le proprie capacità in perfetta sinergia con le altre amministrazioni dello Stato, dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria fino alla più recente campagna di vaccinazione”.

Guerini: “Voglio rendere merito alle donne e agli uomini della Difesa, in Italia e all’estero”

E, “di questo straordinario impegno”, che il ministro ha sottolineato “svolto ogni giorno con silenziosa abnegazione, voglio rendere merito alle donne e agli uomini della Difesa, in Italia e all’estero. Ringraziando Voi per il Vostro operato, sento di rivolgere un commosso e doveroso pensiero anche a tutti i Caduti e feriti lungo la strada del dovere, in ogni luogo e in ogni tempo. Il 2 giugno 1946, gli Italiani scelsero la Repubblica animati da una incrollabile volontà di cambiamento, in ossequio ai valori di libertà, uguaglianza, giustizia sociale e democrazia sui quali si sarebbe fondata la nostra Carta Costituzionale”.

Guerini: “Protagonisti della storia d’Italia, siate orgogliosi di appartenere alla grande famiglia della Difesa”

“Sappiate mantenere vivi quei valori continuando ad essere, in Italia e nei teatri operativi all’estero, un caposaldo di professionalità, concretezza e umanità ispirando il vostro agire a quegli stessi ideali che, dal Risorgimento alla Repubblica, hanno animato i nostri padri“. Ed ancora: “Sappiate essere protagonisti della storia d’Italia, orgogliosi di appartenere alla grande famiglia della Difesa, simbolo di unità nazionale, che tanto ha fatto per il nostro Paese e tanto continuerà a fare, animata dall’affetto generoso di tutti gli italiani. L’Italia sa di poter contare sempre sul Vostro incondizionato e generoso impegno e per questo Vi apprezza ed è fiera di Voi. Viva le Forze armate! Viva la Repubblica! Viva l’Italia!“.

