Festa negli spazi del Comune di Latina: ecco le sanzioni

Arrivano le sanzioni per i protagonisti della festicciola svolta negli spazi del Comune di Latina senza osservare le norme di contenimento dell’epidemia da Covid 19. La prova documentale era evidente e una volta acquisito il video che sta girando da una settimana, la questura ha proceduto elevando le prime sanzioni nella giornata di ieri, a partire da quella contestata all’assessore Francesco Castaldo.

In tutto venti persone, dipendenti dell’ufficio urbanistica, si erano assembrati in uno stanzone senza finestre e con mascherine calate e non indossate. Un momento di svago senza pensieri in un periodo difficile, come ha sottolineato l’assessore scusandosi con il sindaco e con i cittadini, che però è andato in contrasto con le ordinanze e le restrizioni previste dal Governo.