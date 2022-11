Festival Berlino, a Steven Spielberg Orso d’Oro alla carriera

(Adnkronos) – Steven Spielberg riceverà l’Orso d’oro alla carriera del 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Al grande maestro americano sarà dedicata una retrospettiva in omaggio che comprenderà anche il suo lavoro più recente, ‘The Fabelmans’.

Così si legge nella motivazione: “Vincitore di numerosi premi Oscar, Spielberg è uno dei cineasti più famosi al mondo. La sua opera, composta da oltre 100 film e serie, è unica nella storia del cinema internazionale degli ultimi sessant’anni per la sua immensa varietà. Spielberg è stato candidato all’Oscar per un totale di 19 volte nel corso della sua carriera e fino ad oggi ha portato a casa una statuetta in tre occasioni. È considerato il regista di maggior successo di tutti i tempi. La sua carriera è stata costellata di premi, tra cui numerosi Golden Globe ed Emmy”.

La Berlinale sottolinea anche il rapporto del regista con la Germania, tra le tanti nazioni che ha onorato il regista: “Nel 1998 è stato insignito della Gran Croce con Stella dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale Tedesca in riconoscimento del suo film Schindler’s List e della sua Shoah Foundation. Nel 2001, la Regina Elisabetta II lo ha nominato Cavaliere Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico (KBE). Nel 2015 ha ricevuto la medaglia presidenziale della libertà dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama”.

“Con una carriera incredibile, Steven Spielberg non solo ha incantato generazioni di spettatori in tutto il mondo, ma ha anche dato un nuovo significato al ‘cinema’ come fabbrica dei sogni”, dichiarano Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, direttori della Berlinale. “Che sia nell’eterno magico mondo degli adolescenti o nella realtà che la storia ha scolpito per sempre, i suoi film ci portano a un livello diverso, dove il grande schermo diventa la superficie adeguata per la realizzazione delle nostre emozioni. Se la Berlinale 2023 rappresenta un nuovo inizio, non potremmo trovare un inizio migliore di quello offerto dal grande lavoro di Spielberg”.

Il 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino si svolgerà dal 16 al 26 febbraio 2023.