Festival Cinema di Roma: da Bill Murray a Viola Davis, da Scorsese a Travolta

Non solo il regista Martin Scorsese ed i suoi splendidi attori di ‘The Irishman‘ (De Niro, Al Pacino, Joe Pesci), rappresenteranno il fiore all’occhiello dell’imminente 14ma edizione del Festival del Cinema di Roma. Oggi infatti Antonio Monda, direttore artistico della prestigiosa kermessee cinematogafica, ha reso noto che nell’ambito della manifestazione parteciperanno anche star internazionali come Bill Murray e Viola Davis, che arriveranno nella capitale per ricevere il Premio alla Carriera.

“Siamo entusiasti, Viola Davis è l’unica donna di colore che ha vinto il Tony due volte, l’Emmy e l’ Oscar”, ha aggiunto Monda.

Spazio alla musica: The Boss, Pavarotti e Negramaro

Ma attenzione: non finisce mica qui. Tra le grandi star che presenzieranno al Festival, segnaliamo il 22 ottobre l’arrivo di John Travolta, fresco protagonista di ‘The Fanatic’ di Durst.

Ma anche la musica farà la sua parte. Intanto il bellissimo ed interessante documentario che vede al centro della scena Bruce Springsteen (‘Western Star’), e la lavorazione de suo ultimo disco. Quindi i ‘nostri’ Negramaro i quali, in occasione del loro ventennale affiancheranno la proiezione del documentario ‘Negramaro. L’Anima vista da qui’, a loro dedicato.

E poi ancora, Manuel Agnelli oggi solista dopo la bellissima avventura con gli Afterhouse, ed il cantautore Roberto Angelini.

Imperdibile però il docu-film dell’ottimo Rod Howard (un tempo protagonista di ‘Happy days’ ed oggi fine e pluripremiato regista), che racconta l’indimenticato Luciano Pavarotti attraverso interviste ai suoi amici e parenti, ed attraverso filmati inediti.

Infine, tra le novità, la pellicola che ci riporta agli orrori della seconda guerra mondiale, vissuta però dalla parte di chi cercò di ‘esorcizzarla’ attraverso la musica. E’ il caso di ‘Military Wives’, del regista Peter Cattaneo, interpretato da Kristine Scott Thomas.

Insomma un appuntamento, quello con il Festival di Roma, che per la qualità degli ospiti, e delle proiezioni previste, iniziare seriamente ad insidiare Venezia…

