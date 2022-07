Festival Corti sul Mare 2022, dal 10 al 12 agosto in Piazza Garibaldi a Terracina

Realizzata la conferenza Stampa in sala riunioni Comune di Terracina, presenti Assessore Cultura Danilo Zomparelli che ha aperto con ringraziamenti per aver scelto Terracina il Direttore Artistico del Festival Ovidio Martucci il quale ha svelato la programmazione, scopi e temi sociali presenti nei 35 short film finalisti con inizio delle proiezioni alle ore 21.00 a Piazza Garibaldi dal 10 al 12 Agosto.

Presenti alla conferenza anche Nadia Bengala, Madrina del Festival, con Francesca D’Achille, Attrice Protagonista del Film “Don’t Forget”. Hanno partecipato inoltre per la Diocesi Don Peppino Mustacchio Parroco Duomo di Terracina Con Cattedrale di San Cesareo, Don Luigi Venditti Parroco Chiesa Santissimo Salvatore, Padre Franco Ritirossi, Guardiano Santuario Maria Ss della Delibera in veste ufficiale poiché è stato proiettato il trailer ufficiale del Film “Don’t Forget” mai visto prima per tutti i presenti e soprattutto per la Curia per poi trasferirsi al SOMBRERO da Ivano Perroni a riceverli con un pranzo stellare e siglando con Tiziano Ricci Direttore la partnership come Discoteca Ufficiale del Festival per i Registi ed Attori finalisti sarà infatti allestito un tavolo interviste live con la greca ufficiale.