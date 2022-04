Festival del fritto a Testaccio: arriva ’Frittoccio, terra e mare nel cartoccio’, dal 21 al 25 aprile presso l’ex Mattatoio- Città dell’altra economia

Una cinque giorni all’insegna del gusto e della tradizione riletta in chiave sostenibile attraverso l’utilizzo di materie prime a Km 0 e workshop a tema riciclo ed economia circolare. E non solo.

Per la prima volta sbarca presso l’ex Mattatoio- Città dell’altra economia il Festival del fritto sostenibile. Dalle verdure di prima qualità al pesce freschissimo, passando per la carne e i prodotti dolciari tipici della tradizione romana. Prodotti locali, freschi e di stagione che strizzano l’occhio alla sostenibilità.

Frittoccio, la scelta di avvalersi solo di materiali sostenibili come carta, vetro e PET

Frittoccio ha consapevolmente scelto di ridurre i consumi energetici e l’inquinamento legato al trasporto e alla frigo-conservazione, di non impiegare materiali in plastica per il servizio e la distribuzione di cibo e bevande e di avvalersi solo di materiali sostenibili come carta, vetro e PET.

Inoltre, tutti gli alimenti non utilizzati saranno donati in beneficenza.

Frittoccio: spazio anche a dei workshop dedicati alla stagionalità delle specie ittiche tipiche della nostra Regione

Durante la manifestazione Federpesca – La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca – sensibilizzerà l’attenzione anche con workshop dedicati alla stagionalità delle specie ittiche tipiche della nostra Regione e alle loro valenze nutrizionali e organolettiche.

Frittoccio: come la reti da pesca illegali, grazie ad artigiani e operatori vengono trasformate in capi di abbigliamento

E non solo. “L’Associazione Risacca”, che lotta contro lo smaltimento illecito delle reti da pesca, presenterà il suo progetto di economia circolare, raccontando come artigiani e operatori curano le fasi di rigenerazione del prodotto, trasformandolo in capi di abbigliamento.

In programma poi show cooking di Marco Morello del Collettivo Gastronomico Testaccio, gli omaggi a Gigi Proietti e la musica di alcune band.

Per i più piccoli i racconti “ecologici” delle principesse Elsa e Ariel e del supereroe Spiderman ma anche sfide, giochi e caccia al tesoro.

L’ingresso è gratuito. Orari: 12.00-24.00 – Opening 21 aprile alle ore 18.00. Tutte le Info su Facebook: Frittoccio