Festival ‘Futuro presente’, continua la programmazione all’Officina Pasolini di Roma

Dal 15 novembre al primo dicembre, l’Officina Pasolini di Roma, Hub culturale e centro di alta formazione artistica della Regione Lazio, ospiterà una nuova edizione di Futuro Presente. Il festival, guidato dalla direzione artistica di Tosca, è un progetto che punta i riflettori sulle voci e i talenti emergenti nel panorama artistico italiano, con particolare attenzione a teatro, musica e audiovisivo.

Giovani talenti in scena all’Officina Pasolini

Dopo una prima fase dedicata alle arti multimediali, questa edizione si concentra sui giovani che si stanno affermando come protagonisti della Canzone d’Autore e del Teatro. Gli allievi, ormai al termine del biennio formativo che si concluderà nel dicembre 2024, avranno l’opportunità di presentare il frutto del loro percorso creativo. Per loro, il festival rappresenta non solo un palco su cui esibirsi, ma anche un’importante occasione di confronto con artisti affermati e professionisti del settore.

Futuro Presente si propone come un vero e proprio ponte tra le giovani promesse e il panorama culturale italiano. Durante le giornate del festival, l’Officina Pasolini accoglierà attori, musicisti e operatori del mondo dello spettacolo, creando un dialogo tra creatività e industria culturale. L’obiettivo è offrire ai giovani artisti non solo visibilità, ma anche strumenti concreti per inserirsi con successo nel mondo della produzione artistica nazionale.

Ha dichiarato la direttrice artistica Tosca: “Officina Pasolini in questi anni è stata l’inizio di un percorso per tanti talenti. Sta per finire un altro biennio e ancora una volta da questo posto magico partiranno persone per entrare nel mondo della canzone, del teatro e dell’audiovisivo. La loro esperienza si chiuderà qui con un vero e proprio festival che abbiamo chiamato Futuro Presente, come tutto il futuro di talento e luce che si coltiva con la formazione nel nostro HUB e come l’arte che attraversa il tempo e nel presente è già cura e necessità per ogni futuro possibile”.