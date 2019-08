Festival Show, da Elettra Lamborghini a Loredana Bertè

Il Festival Show è pronto a far cantare e ballare anche Lignano Sabbiadoro (Udine), portando il suo palco itinerante martedì 20 agosto alla Beach Arena. Sarà un’incredibile parata di big della musica italiana, per un evento a ingresso gratuito!

Sul palco Elettra Lamborghini, Loredana Bertè, Luca Carboni, Alexia, Neri per Caso, Alessandro Casillo, il personaggio televisivo ex tronista di Uomini e Donne ed ex coinquilino della casa del Grande Fratello Andrea Damante da poco uscito con il singolo “Think About”, il giovane duo campano Daniel & Asol con milioni di visualizzazioni su Youtube e la cantante italo eritrea Senhit che coinvolgerà la Dance Crew Selecta facendo ballare la spiaggia con le coreografie ideate da Luca Tommassini per il suo singolo “Dark Room”.

Nel corso della serata si scontreranno anche i due artisti emergenti selezionati durante Festival Show Casting Alberto Boschiero di Treviso e Enrica Tara di Latina e si esibiranno Timothy Cavicchini, Gianmarco Gridelli e Nicole.

Conduce l’attrice Anna Safroncik, per la prima volta nel ruolo di presentatrice di un così grande spettacolo musicale, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella che quest’anno festeggia 20 anni!

Festival Show e la più bella del tour

Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Dal pomeriggio Hoara Borselli sarà splendida host di Festival Show che accoglierà gli artisti durante le prove, in diretta su Radio Bella & Monella.

Dopo Padova, Chioggia, Caorle, Jesolo Lido e Bibione il palco itinerante prosegue il suo percorso con altre tappe in programma nelle più belle location del Nord Italia: il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre la finale in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Anche per quest’anno il tour estivo nato da un’idea di Roberto Zanella, editore del più grande network radiofonico del nord Italia, rinnova la partnership con REAL TIME (canale 31 del DTT del gruppo Discovery Italia). Per il quarto anno consecutivo, la rete seguirà l’evento come media partner e confezionerà quattro speciali in prima serata con il meglio di Festival Show 2019, in onda a partire dal 15 agosto alle ore 21.10 con il meglio delle tappe di Prato della Valle a Padova, di Isola dell’Unione a Chioggia e dell’Arenile Madonna dell’Angelo a Caorle (VE). Il secondo appuntamento con il meglio di Piazza Torino a Jesolo e Piazzale Zenith a Bibione andrà in onda il 22 agosto, la terza puntata del best of realizzata alla Beach Arena di Lignano e in Piazza Ferretto di Mestre è in programma il 29 agosto. Gran finale il 12 settembre dedicato alla tappa di chiusura in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

La direzione commerciale e artistica è di Mariano Sannito, il coordinamento artistico di Stefano Favero. La regia televisiva di Claudio Asquini e la direzione della fotografia di Renato Neri.

Le coreografie dello spettacolo sono della Summer Crew guidata da Etienne Jean-Marie; sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, già protagonista di Sanremo Young su Rai Uno: formata da 12 elementi, racchiude alcuni tra i migliori giovani musicisti del panorama nazionale.

Valore aggiunto è dato dallo staff tecnico, che da sempre con stile e professionalità costruisce lo show applaudito da decine di migliaia di persone, e dagli sponsor, che animano il pre-show, il backstage e impreziosiscono le piazze con i loro stand. Addetti al controllo Pantere Security.

Tanto ma spettacolo ma anche solidarietà

Festival Show è anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Da sempre, infatti, promuove nelle piazze una raccolta fondi che alla fine delle otto tappe viene versata nelle casse della Fondazione. Festival Show ha donato in questi anni 630.000 euro.

I vent’anni di tour sono anche un importante evento editoriale. È in edicola il libro fotografico “Festival Show – Vent’anni di successi in 100 foto esclusive nelle città di Veneto e Friuli Venezia Giulia” edito da Azzurra Music. È un libro che racconta, per emozionanti immagini, i vent’anni di spettacoli attraverso le presentatrici, i big sul palco e gli sguardi sulle piazze gremite di persone.

www.festivalshow.it

Max