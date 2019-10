Fiamma Velo: “Magically, il mio viaggio nell’Anima”

“Magically è un brano che nasce da un termine simpatico che quasi per gioco continuavo a canticchiare di tanto in tanto. Mi ritornava sempre in mente. Allora mi sono messa al piano e non ho fatto altro che seguire un filone musicale, quasi magico che mi ha portato a scrivere tutto il brano di getto in poco tempo”.

E’ in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali “Magically” (Ema Edition/ Believe Digital), il nuovo singolo di Fiamma Velo, pianista e compositrice veneta, prodotta da Roberto Cacciapaglia. Dopo i recenti singoli “Summer Sea” e “Enchantment of the Sea”, l’artista chiude la trilogia estiva con questo nuovo brano, contenuto nel suo ultimo album “Viaggio nell’Anima”. Il singolo “Magically” è stato registrato al Glance Studio di Milano, e vanta la collaborazione del percussionista egiziano Shady El-Agar noto per il suo “Egyptian Tabla Style”.

Il singolo è accompagnato da un videoclip girato a fine agosto nel Castello Flotta di Mandatoriccio, piccolo paese calabro che tra mare e colline regala scenari meravigliosi e vanta la collaborazione della ballerina mandatoriccese Rossella Mazza che riesce a coinvolgere nel suo piroettare anche altri personaggi del castello tra cui la stessa Fiamma.

Fiamma Velo é nata a Camposampiero (PD) il 28 novembre 1992 e a cinque anni ha iniziato a studiare pianoforte. Sempre in giovane età ha iniziato a comporre musica originale presentandola in vari concerti. Nel 2012 ha realizzato la sua prima colonna sonora per il cortometraggio The Icon, Spring in Autumn, diretto dalla regista Silvia Ivanova Hristova. Nel 2015, sotto la guida della M° Guglielmina Martegiani, ha conseguito il Diploma Accademico in Pianoforte Classico con il massimo dei voti presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova. successivamente ha ottenuto una borsa di studio per completare il suo percorso didattico al Conservatorio “J. Rodrigo” di Valencia, dove si é diplomata con lode. Fiamma Velo ha seguito diversi masterclass di perfezionamento pianistico e composizione sotto la guida dei Maestri Marian Mika, Alberto Nosè, Paolo Vaglieri, Marco Garcia de Paz, Lilya Zilberstein, Nikolaus Schapfl e Marco Reghezza.

Dal 2015 fa parte di “Educational Music Academy”, accademia milanese per giovani compositori fondata e diretta dal M° Roberto Cacciapaglia. Nel dicembre 2016 é entrata nel roster di “EMA Edition” con cui nel 2017 ha pubblicato il suo primo disco ufficiale Camminando in Riva al Mare. Il 23 novembre 2018 é uscito il singolo “Viaggio nell’Anima” che ha dato il nome all’intero album uscito il 30 novembre 2018, sempre con Ema Edition e piazzatosi nelle classifiche di iTunes Classic Italia (#1) e iTunes Classica Generale (#20).

Attualmente impegnata live in tutta Italia, Fiamma sta componendo nuovi brani per un nuovo progetto musicale.

Max