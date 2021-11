Fiamme all’istituto agrario San Benedetto di Latina

Poteva essere una tragedia quando successo all’istituto agrario San Benedetto di Latina, situato sulla Pontina. Una fiammata proveniente da una caldaia alimentata a gpl sulla quale erano in corso degli interventi ha preoccupato studenti e personale scolastico presente all’interno della scuola.

Nella fiammata sono rimasti ustionati due operai, ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le ferite riportate. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Illesi gli studenti e il personale scolastico presente a scuola al momento dell’esplosione. Sono in corso le indagini per capire come si sia verificato un simile episodio.