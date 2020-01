Fiamme in una casa di via dei Gracchi, panico a Roma

Momenti di autentico panico nel primo pomeriggio nella Capitale dove, intorno alle 15.50, ben cinque squadre dei Vigili del Fuoco – più capo turno di servizio e funzionario di guardia – si sono catapultate nella ‘stretta’ via dei Gracchi (nella foto il momento dell’arrivo delle prime unità di soccorso), nel cuore del quartiere Prati. Qui, al civico 56 si è infatti verificato un violento incendio in un appartamento. A motivare l’urgenza dell’intervento, il fatto che non era stato specificato se all’interno dell’appartamento vi fossero persone. Infatti sul poto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunte anche due ambulanze.

Fortunatamente, domate le fiamme da parte dei vigili del fuoco, è stato appurato che al momento del rogo l’appartamento era vuoto, anche se i danni sono comunque ingenti.

Ora i tecnici stanno indagando per capire le cause dell’incendio.

Max