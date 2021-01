Fiano Romano, tentato furto a cassaforte supermarket: cosa è successo

Hanno fatto esplodere la cassaforte del supermercato ma hanno provocato un incendio scappando poi a mani vuote. Il tentato furto nella notte all‘Eurospin di Fiano Romano dove le fiamme hanno danneggiato alcuni documenti ed i computer per la gestione delle videocamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 3:30 della scorsa notte dal supermercato che si trova all’angolo fra la via Tiberina e via Firenze.

Fiano Romano, tentato furto a cassaforte supermarket

Dopo essere entrata negli uffici dove era contenuta la cassaforte forzando una porta di sicurezza, la banda ha quindi provato ad aprire la cassa blindata con del gas acetilene. Il tentativo però non ha dato i risultati sperati dai ladri, con la cassaforte rimasta chiusa e le fiamme conseguenza dell’esplosione che hanno dato vita ad un incendio. Scattato l’allarme la banda si è data alla fuga a mani vuote. Indagini in corso da parte dei carabinieri, resta da comprendere se il computer danneggiato dall’incendio possa avere inficiato il funzionamento delle videocamere di sorveglianza del supermercato.