Fibra a casa: come richiederla

Ormai è indispensabile avere a disposizione una connessione internet veloce, sia per il lavoro che per i momenti di tempo libero. La fibra ottica rappresenta una soluzione dalle ottime performance, perché garantisce una velocità superiore rispetto alle classiche connessioni ADSL o alle connessioni mobili. Ma come fare per richiedere una connessione con fibra a casa?

Cos’è la fibra ottica

La fibra ottica è un tipo di connessione che impiega cavi specifici per trasmettere i dati ad una velocità molto elevata. Tra le possibilità di scelta più comuni, la FTTH (sigla che indica la dicitura Fiber to the Home) è quella che collega direttamente alla centralina più vicina. Questo vuol dire che si può contare su prestazioni eccellenti sia in termini di stabilità che di velocità.

Scegliere un fornitore di fibra FTTH significa usufruire di molti vantaggi rispetto alle altre tecnologie. Il primo è rappresentato proprio dalla velocità. Con la fibra FTTH si può navigare senza rallentamenti anche se ci sono più dispositivi connessi contemporaneamente. La connessione è molto più stabile e meno soggetta ad interferenze rispetto alle altre soluzioni, come la FTTC. Inoltre, l’upload, ovvero la possibilità di caricare dati o di inviare informazioni, è molto più veloce.

Come richiedere la fibra ottica a casa

Richiedere la fibra è semplice e può essere fatto in pochi passaggi. Prima di tutto, è necessario verificare la copertura della fibra nella propria zona. Molti fornitori offrono questa possibilità direttamente sul loro sito: basta inserire il proprio indirizzo e il sistema dirà se si è coperti dalla fibra FTTH o da altre tecnologie.

Una volta confermata la copertura, si può scegliere il fornitore di servizi. È importante assicurarsi di preferire chi offre connessioni FTTH, perché le alternative non forniranno la stessa velocità e la stessa stabilità. Dopo aver scelto il piano più adatto, si può procedere con la richiesta direttamente online o contattando l’assistenza clienti per fissare un appuntamento per l’installazione.

L’installazione della fibra ottica a casa

L’installazione della fibra richiede un intervento tecnico a casa. Un tecnico specializzato collegherà fisicamente i cavi della fibra ottica fino al router. Questo intervento in genere è rapido e ovviamente la durata può cambiare a seconda della struttura dell’edificio. È importante essere presenti durante l’installazione per poter verificare subito il funzionamento della connessione.

Dopo l’installazione della fibra ottica, il tecnico potrà effettuare un test di velocità per verificare che il servizio sia all’altezza delle aspettative. È una procedura che si svolge in pochi secondi. Durante il test, è importante che nessun altro dispositivo stia utilizzando la connessione, per avere una lettura più accurata.

La copertura e la qualità delle attività in rete

La copertura della fibra varia a seconda della zona in cui si vive. Le grandi città solitamente sono ben servite, ma in aree con un numero minore di abitanti potrebbe non essere disponibile la tipologia FTTH. In questi casi, probabilmente è disponibile la fibra FTTC, che utilizza in parte la rete in rame.

La fibra ottica migliora la qualità delle attività online, come il gaming e la visione di contenuti multimediali. Con una connessione in fibra FTTH, in particolare, sarà più fluido lo streaming video in alta risoluzione, senza interruzioni. Allo stesso modo, i giocatori online noteranno una riduzione della latenza. Questo vuol dire che i comandi e le azioni nei giochi verranno eseguiti in tempo reale senza fastidiosi ritardi.

Naturalmente il router dovrebbe essere posizionato in una zona centrale della casa, evitando possibilmente troppi ostacoli tra questo dispositivo e gli altri che si collegano ad internet. Inoltre, mantenere aggiornato il software del router può migliorare la sicurezza e la velocità della connessione.