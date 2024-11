Fibra ultraveloce, accordo tra Open Fiber e Unifiber per piano Italia a 1 Giga nel Lazio

Fibra ultraveloce: è stato raggiungo un importante accordo tra Open Fiber e Unifiber per lo sviluppo del Piano Italia a 1 Giga nel Lazio. La partnership permetterà alla Open Fiber di riutilizzare le infrastrutture di proprietà di UNIFIBER già esistenti, con l’intento di rafforzare la rete FTTH nella Regione per ridurre il digital divide e garantire ai cittadini l’accesso a servizi fondamentali.

Open Fiber, operatore di rete in fibra ottica FTTH leader in Italia e tra i primi a livello europeo – e UNIFIBER – joint venture istituita da Unidata S.p.A. e CEBF – comunicano di aver stretto un accordo di collaborazione che consentirà a Open Fiber di riutilizzare infrastrutture di rete di proprietà di UNIFIBER già esistenti nel Lazio per estendere la rete FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva all’interno delle abitazioni) nell’ambito del Piano “Italia a 1 Giga” , piano di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga finanziato dai fondi del PNRR.

Fibra ultraveloce, accordo tra Open Fiber e Unifiber

La partnership è volta ad accelerare l’arrivo della rete ultraveloce nei territori della Regione, favorendo interventi tempestivi per ridurre il digital divide e migliorare l’accesso a servizi sempre più essenziali garantiti dalla connessione, in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass.

L’infrastruttura attraversa i Comuni di Bracciano, Colleferro, Albano, Monterotondo, Vetralla, Palombara Sabina, Marcellina, Moricone, Ladispoli, Cisterna di Latina, Formello, Anguillara, Valmontone, Monterosi e Mentana.

“L’obiettivo principale di Open Fiber è creare un’infrastruttura di rete capace di fornire connettività ultraveloce a tutti i cittadini, e accordi come questo sono fondamentali per accelerare lo sviluppo della Regione grazie alla nostra rete in FTTH” – ha commentato Nicola Grassi, Direttore Technology di Open Fiber. “La nostra infrastruttura, infatti, è in grado di raggiungere fino a 10 Gigabit al secondo con il massimo delle performance su tutti i dispositivi. In questo modo cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni potranno accedere senza interruzioni a lavoro da remoto, didattica online, servizi pubblici, telemedicina, domotica e intrattenimento”.

“Unifiber è nata con l’intento di velocizzare la messa a disposizione della migliore tecnologia di accesso ad Internet in aree che altrimenti sarebbero rimaste escluse e relegate allo stato di digital divide – dichiara Marcello Vispi, CEO di Unifiber – e nel corso di questi anni abbiamo preso iniziative importanti, che hanno dato maggiore impulso a Unifiber e accresciuto il suo perimetro di azione. Ma questa annunciata oggi è iniziativa particolarmente rilevante per accelerare questo processo virtuoso, con tutto il vantaggio che ne consegue per le aziende e i cittadini accolti e ricompresi nel nostro grande progetto. La partnership con una realtà autorevole come Open Fiber ci pone, con nostro orgoglio, tra i protagonisti di quella che non è soltanto un’iniziativa industriale, ma anche un’azione di beneficio collettivo, strategica per il sistema Paese”

Fibra ultraveloce, i dettagli sulle aziende

Open Fiber nasce con l’obiettivo di garantire la copertura delle principali città italiane e il collegamento delle aree rurali e delle zone industriali attraverso una rete in fibra ultrabroadband. Con oltre 13.5 milioni di unità immobiliari in FTTH in commercializzazione, Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica e tra i leader in Europa.

Unifiber è una società partecipata dal fondo Connecting Europe Broadband Fund e da Unidata S.p.A. e che ha come obiettivo la realizzazione di reti in fibra ottica nella regione Lazio, ed è attivo come operatore di TLC iscritto al ROC dal 2021.

Il Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), gestito da Cube Infrastructure Managers, è un fondo da 555 milioni di euro istituito per promuovere gli obiettivi della Gigabit Society della Commissione Europea. CEBF si concentra su investimenti nelle

reti in fibra ottica rurali open-access in fase iniziale, con l’obiettivo di migliorare la connettività, ampliare i servizi digitali e sostenere lo sviluppo di comunità vivaci. Finora, CEBF ha investito in 10 progetti in 8 paesi e possiede la più grande rete

open-access rurale in Europa.

Il fondo è sostenuto da un consorzio di importanti investitori istituzionali europei, sia pubblici che privati, tra cui la Commissione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti, la Caisse des Dépôts, la Cassa Depositi e Prestiti e KFW.

Unidata S.p.A. attiva come Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di circa 7.400 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, il Gruppo Unidata fornisce a oltre 26.400 clienti diretti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra larga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in Cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La società è attiva anche nell’ambito dell’Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e la fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.