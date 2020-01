Ficarra e Picone: martedì tornano a ‘Striscia’ per il XVI anno

Nei cinema stanno meritatamente riscuotendo grande successo con il loro divertente ‘Il primo Natale’ che, come rivelato da Cinetel, dal 12 dicembre al 2 gennaio ha già incassato la bellezza di 13.930.793 euro. Ed ora, dopo questa ‘parentesi cinematografica’ – ovviamente si fa per dire – i simpaticissimi Salvatore Ficarra e Valentino Picone, per il 16mo anno consecutivo tornano ‘sul luogo del delitto’ ovvero, alla conduzione di ‘Striscia la Notizia’.

Qui infatti la simpatica coppia ha debuttato alla conduzione dell’access prime-time di Canale 5, nella stagione 2004/2005, conducendo – ad oggi – 1098 puntate. Un record che i due si apprestano però a rinnovare visto che da martedì prossimo, 7 gennaio, andranno a sostituire la rodata coppia Greggio-Iacchetti, davanti alle telecamere del tg satirico firmato da Antonio Ricci.

Ricordiamo che ‘Striscia’, in virtù della media ascolti ormai consolidata, è il programma per eccellenza dell’access prime-time, ‘servendo’ un pubblico la cui fascia d’età, trasversale, è compresa fra i 15 ed i 64 anni. Da segnalare anche, all’interno del tg, l’inedito uso della tecnologia deepfake in tv.

Max