Fiera del libro di Francoforte, Italia ospite d’onore

Novantuno autrici e autori italiani si confronteranno con figure di spicco della cultura di lingua tedesca in più di 50 eventi letterari, mentre 19 “testimoni del tempo” parteciperanno a 11 dibattiti su questioni di attualità e sui temi più importanti della nostra epoca.

Il programma prevede anche 21 incontri di carattere professionale che riuniranno esperti del settore editoriale italiano e internazionale, oltre a 9 eventi aggiuntivi organizzati dalle Regioni. Dopo 36 anni, l’Italia torna a essere Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte e presenta il suo programma per la 76esima edizione della Buchmesse, che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre. A partire da oggi, 3 settembre, è possibile consultare il calendario degli eventi sui siti Italiafrancoforte2024.com, aie.it e, nei prossimi giorni, anche su buchmesse.de.

Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE, ha commentato: “Il programma letterario riflette la ricchezza e la totale autonomia e pluralità dell’editoria italiana. È stato definito in un confronto continuo con gli editori e gli autori, con l’obiettivo di farci conoscere ancora di più e meglio all’estero. Per questo, fin dall’inizio, abbiamo voluto che gli italiani si confrontassero con noti scrittori e giornalisti tedeschi che modereranno larghissima parte degli incontri. Il programma potrà inoltre essere arricchito di nuovi incontri proposti da scrittori che ci hanno fatto richieste nei mesi scorsi e con cui siamo in costante dialogo, in una logica di massima apertura. La stessa apertura contraddistingue il programma professionale che, partendo dall’esperienza italiana, la mette a confronto con le migliori voci dell’editoria internazionale”.

Curato dall’Associazione Italiana Editori (AIE), il programma letterario si terrà all’interno del Padiglione Italia, progettato dallo studio Stefano Boeri Interiors e situato al Forum Level 1. Il coordinamento dell’intera organizzazione è affidato a Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo. Gli incontri avranno luogo in due sale distinte: l’Arena e il Caffè Letterario. Contemporaneamente, il programma professionale, sviluppato da AIE con il sostegno di Italia Ospite d’Onore 2024 e dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, si svolgerà negli spazi dello Stand collettivo italiano nel Padiglione 5.0. Questo stand sarà inaugurato il 16 ottobre alle 11, con un evento che metterà in risalto il ruolo degli editori nella promozione della cultura del libro sia in Italia che a livello internazionale.