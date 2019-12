Fiera del Libro: un successo culturale per Roma Eur

Intervista col presidente di Eur S.p.A. Alberto Sasso, una società partecipata al 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale riguardo al successo della XVIII edizione della Fiera della piccola e media editoria e alla rivalorizzazione del territorio del quartiere EUR e di quello romano in generale.

Presidente Sasso negli ultimi anni la nuvola di Fuksas dell’Eur ha ospitato eventi importanti come quello della Ferrari, dell’Asus, della Huawei e congressi del calibro dell’IBA (International Bar Association) ed eventi culturali quali la XVIII edizione della fiera della media e piccola editoria. Esiste dunque una Roma che funziona da prendere come modello di riferimento?

A Roma per molto tempo il settore congressuale non è stato valorizzato adeguatamente. I poli fieristi sono risultati non funzionali ed è mancata una visione di sistema, a differenza di poli come Milano, Firenze e Bologna. L’esempio della Nuvola di Fuksas invece rappresenta un esempio virtuoso. Basti pensare che in tre anni è riuscita a triplicare il suo fatturato. È una Roma che di certo va sostenuta, ma che è in grado vendersi nel settore congressuale e in quei settori, come l’evento Più libri più liberi, dedicati alla collettività.

È necessaria un’ipotesi di progettualità di lungo periodo che generi un’interferenza positiva. Inoltre, da architetto, è doveroso sottolineare la bellezza, la particolarità e la posizione strategica della nuvola rispetto ad altri poli congressuali, a motivazione del fatto che una valorizzazione del quartiere passa attraverso a strutture del genere. Altri esempi sono rappresentati dalle Torri progettate da Cesare Ligini e da La Lama. Il primo prevede insediamenti di grandi marchi del mondo industriale, il secondo l’apertura di un nuovo hotel. L’Eur va pensato come un Business district, elemento strategico per la città.

Lei è da tempo impegnato nel campo ambientale e fautore dell’esigenza di una riqualificazione del territorio per una città sostenibile. In che modo una nuova visione della città può rendere Roma più godibile per i cittadini e per i turisti?

L’Eur rappresenta una palestra ideale a Roma per fare esempi positivi, quelle best practices da cui anche le realtà più periferiche possono prendere spunto. Innanzitutto gli interventi fondamentali riguardano il sistema dei trasporti e il verde. La città deve essere reinterpretata. Un’idea nei trasporti è la mobilità intermodale per collegare Roma con la provincia attraverso la creazione di tragitti costituiti da diversi mezzi. Una modalità in grado di liberare il centro storico dall’intasamento a causa della presenza eccessiva di automezzi.

Dal punto di vista del verde il Municipio IX è il più verde della città. L’emergenza posta in essere dalla crisi climatica, le cui criticità più visibili nelle aree urbane sono le isole di calore e le bombe d’acqua, ha generato la necessità di liberare la città da superfici asfaltate inutili. Garantire una mobilità verde significa anche ridurre la temperatura all’interno dell’aerea urbana, il che significa un minor utilizzo di condizionatori.

Purtroppo però riguardo a questo argomento va segnalata una scarsa coscienza civica dei cittadini romani. Possono eventi come Più libri più liberi aiutare a creare una cultura civica più attenta e strutturata?

Certamente. Anzi l’amministrazione dovrebbe investire in marketing per potenziare la coscienza civica cittadina. Un esempio virtuoso proviene dalla Svizzera in cui spesso le pagine dei giornali dedicate alla pubblicità sono occupate da informazioni riguardo alla sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Questo rappresenta un grande esempio di valore civile. Purtroppo siamo di fronte ancora a una grande ignoranza collettiva riguardo a questi temi.

Mario Bonito