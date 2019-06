FIFA 20 e PES 2020, dalle licenze al gameplay: le ultime novità

Il segno ‘X’ sul calendario di appassionati di calcio e videogioco è fissato a metà settembre, periodo d’uscita di FIFA 20 e PES 2020, o meglio eFootball PES 2020, le due simulazioni calcistiche che da anni si danno battaglia per il trono di miglior gioco calcistico dell’anno. Nelle ultime stagioni il testa a testa è stato vinto dal titolo targato EA Sports, che può contare ormai su una fanbase di milioni di appassionati.

Merito di un gioco immediato e divertente, arricchito dalle numerosissime licenze che ne fanno un esempio da seguire, e dalle modalità che intrattengono i giocatori. Una su tutte: la modalità FUT, in cui gli appassionati si sfidano con squadre create da zero a suon di spacchettamenti e compravendite mirate.

Proprio la modalità FUT è uno dei fiori all’occhiello di FIFA, che nella prossima edizione potrà fare affidamento su una novità che promette di divertire con spensieratezza. È stata infatti annunciata la modalità VOLTA, che riporta il calcio su strada facendo tornare alla mente l’immediatezza di FIFA Street. Il concept è infatti lo stesso: Ea Sports ha voluto riproporre il calcio di strada a colpi di dribbling e mosse ad effetto.

Ma non è la sola novità del titolo EA Sport, che dal prossimo anno potrebbe proporre per la prima volta la Copa Libertadores, equivalente della Champions League che dal 2011 al 2016 ha figurato come esclusiva di PES. FIFA 20 uscirà nei negozi il prossimo 27 settembre.

eFootball PES 2020

La prima novità del gioco Konami salta subito agli occhi: il canonico PES è infatti diventato eFootball PES, una sigla che strizza l’occhio agli eSports, fenomeno sempre più in crescita e pronto ad esplodere in ogni parte del mondo. L’azienda giapponese ha infatti deciso di virare con decisione verso il comparto competitivo non snaturando però la natura simulativa del prodotto.

Fisica della palla, gameplay ragionato e vicino alla realtà, pesantezza dei corpi: sono queste le caratteristiche che hanno contraddistinto PES nella sua rinascita dopo gli anni in cui FIFA aveva preso letteralmente il controllo del mercato. Il gioco di Konami, in uscita il prossimo 10 settembre su Playstation 4, Xbox One e Pc vanta diverse novità.

Quella più importante potrebbe riguardare le licenze, voci sempre più insistenti parlano infatti di un cambio di rotta di Konami in questo senso, con l’azienda giapponese desiderosa di innalzare il livello del prodotto anche in quest’ottica. Calcio e Finanza ha reso inoltre noto che proprio la Juventus potrebbe essere una delle squadre partner del nuovo PES 2020.

Il gioco Konami sarà inoltre caratterizzato dalla presenza di una nuova visuale più dinamica e vicina alle azioni di gioco. Ruota su sé stessa, è vicina ai giocatori nei momenti chiave e si allontana quando il pallone è distante dal cuore di gioco. Un dinamismo che all’inizio spiazza ma poi rapisce. In attesa di scoprire ulteriori novità derivanti anche dalla modalità MyFootball, eFootball PES 2020 promette di dare il meglio di sé nella sua nuova versiopne.