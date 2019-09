FIFA 20 EA Access, dal 19 settembre è possibile giocarlo in anteprima su PS4: prezzi e modalità

È fissata per il 27 settembre la data di uscita dell’attesissimo FIFA 20, nuovo capitolo della simulazione calcistica targata EA Sports. Per chi però non riesce proprio ad aspettare, c’è un modo per giocarlo con qualche giorno d’anticipo. Come? Grazie ad EA Access, il servizio ad abbonamento di Electronic Arts che prevede sconti e offerte esclusive per i propri iscritti.

Il servizio attivo fino a poco tempo fa solo su Xbox e PC è sbarcato su PS4 a fine luglio portando con sé una serie di novità che faranno molto piacere agli utenti Sony. Grazie all’abbonamento alla piattaforma è infatti possibile giocare ai giochi Ea con circa 10 giorni d’anticipo, e questo vale ovviamente anche con FIFA 20.

EA Access, come funziona

Il servizio prevede diversi tipi di abbonamento: quello mensile da 3,99 euro fino a quello annuale da 24,99. Sottoscrivendo questi abbonamenti sarà poi possibile avere accesso a diversi sconti sulla vastissima libreria di giochi Electron Arts acquistabili a prezzo di saldo.

Ma i vantaggi non finiscono qui, perché chi è abbonato al servizio dal 19 settembre potrà giocare in anteprima a FIFA 20. Nessuna limitazione su modalità o gameplay: non si tratterà infatti di una demo ma della versione finale del gioco che potrà essere giocato però solamente per 10 ore. Una volta scaduto il tempo limite il gioco non sarà più utilizzabile ma potrà essere acquistato tramite EA Access con uno sconto del 10%.

E non abbiate paura dei progressi, perché una volta acquistato il gioco sarà possibile ricominciare esattamente da dove ci eravate fermati con la versione di EA Access. Se siete quindi impazienti di provare FIFA 20 questa potrebbe essere l’occasione giusta.