FIFA 20, il LIverpool è in esclusiva: il gioco EA Sports risponde a PES

FIFA contro PES si gioca anche sul mercato delle squadre in esclusiva. Un calciomercato virtuale che vede protagonisti i migliori club europei. eFootball PES 2020 pochi giorni fa ha annunciato la partnership con la Juventus: la squadra bianconera per i prossimi tre anni sarà infatti un’esclusiva del gioco Konami. Nome, stadio, maglie e dettagli saranno quindi disponibile solamente sul prossimo capitolo di PES, con FIFA 20 quindi che non potrà fare affidamento sulla squadra italiana con più tifosi.

Una mossa a sorpresa che ha spiazzato le centinaia di migliaia di fan di FIFA che dal prossimo anno si troveranno a fare una scelta se vorranno utilizzare la loro squadra del cuore. Dal canto suo EA Sports non è rimasta a guardare e ha messo a segno un colpo importante per quanto riguarda le squadre in esclusiva, assicurandosi una partnership con il Liverpool fresco campione d’Europa.

Salah, Firmino e compagni saranno quindi disponibili esclusivamente su FIFA, con PES quindi che sarà costretto a trovare un altro nome per il club inglese, un po’ come accaduto con EA Sports che ha ribattezzato la Juve Piemonte Calcio.

L’annuncio dell’arrivo in esclusiva del Liverpool su FIFA 20 è stato reso noto dalla stessa società inglese che tramite un video sul proprio profilo Twitter si è detta estremamente soddisfatta dell’accordo trovato. La Juve solo su PES, il Liverpool esclusiva di FIFA: l’estate si preannuncia calda per le due simulazioni calcistiche in attesa di altri colpi di ‘mercato’.

We have teamed up with creator of the @EASPORTSFIFA game series, @EASPORTS, in a new long-term partnership. ⚽️🙌

Get ready to break new ground with the Reds in #FIFA20. 🔴 #VOLTAFOOTBALL

— Liverpool FC (@LFC) July 16, 2019