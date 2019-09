FIFA 20, la lista completa degli stadi: ecco quelli nuovi

Manca sempre meno all’uscita ufficiale di FIFA 20, prevista per il 24 settembre. Per chi invece non riesce proprio ad aspettare potrà giocare già da domani al nuovo capitolo della saga calcistica targata EA Sports grazie al servizio EA Access, che permette di giocare al nuovo FIFA 20 con una settimana di anticipo per 10 ore.

Sarà infatti possibile utilizzare la prova definitiva. Insomma, ormai il nuovo FIFA è pronto a svelarsi per appassionare il nutrito numero di fan che ha acquisito col tempo. Dal gameplay rifinito alle nuove modalità, tra cui spicca Volta, queste le novità introdotto da FIFA 20. Ma non finisce qui, perché come sempre il gioco di Electronic Arts avrà a disposizione un vastissimo numero di stadi reali riprodotti alla perfezione.

Tutti gli stadi di FIFA 20

Proprio la riproposizione fedele degli impianti sportivi è sempre stato uno dei punti forti di FIFA, che per aumentare il livello d’immedesimazione ha voluto ricostruire in ogni minimo dettaglio un numero incredibile di stadi sparsi per il mondo.

Naturalmente non fa eccezione FIFA 20, che anzi ne introduce di nuovi. La stressa Ea ha comunicato quali saranno le novità in tal senso rendendo nota una lista di tutti gli stadi presenti nel gioco:

NUOVI STADI FIFA 20

Bramall Lane (Sheffield United)

Groupama Stadium (Lione)

BayArena (Bayer Leverkusen)

Commerzbank-Arena (Eintracht Francoforte)

Dusseldorf Arena (Dusseldorf)

Opel Arena (Mainz)

PreZero Arena (Hoffenheim)

Red Bull Arena (Lipsia)

RheinEnergieStadion (Colonia)

Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Weserstadion (Werder Brema)

WWK Arena (Augsburg)

HDI-Arena (Hannover 96)

Max-Morlock-Stadion (Norimberga)

Mercedes-Benz Arena (Stoccarda)

Estadio Josè Zorrilla (Valladolid)

El Alcoraz (Huesca)

Campo de Vallecas (Rayo Vallecano)

Red Bull Arena (New York Red Bulls)

STADI FIFA 20: LISTA COMPLETA

PREMIER LEAGUE

Anfield (Liverpool)

Emirates Stadium (Arsenal)

Goodison Park (Everton)

St. James’ Park (Newcastle)

St. Mary’s Stadium (Southampton)

Stamford Bridge (Chelsea)

Vicarage Road (Watford)

Selhurst Park (Crystal Palace)

London Stadium (West Ham United)

Old Trafford (Manchester United)

King Power Stadium (Leicester)

Etihad Stadium (Manchester City)

Vitality Stadium (Bournemouth)

Turf Moor (Burnley)

The Amex Stadium (Brighton & Hove Albion)

Carrow Road (Norwich)

Villa Park (Aston Villa)

Molineux Stadium (Wolverhampton Wanderers)

Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham)

Wembley Stadium (Nazionale inglese)

Bramall Lane (Sheffield United)

LIGA

Wanda Metropolitano (Atletico Madrid)

Santiago Bernabéu (Real Madrid)

Estadio Mestalla (Valencia)

Estadio ABANCA-Riazor (Deportivo La Coruña)

Estadio Benito Villamarín (Real Betis)

Estadio La Rosaleda (Málaga)

Estadio San Mamés (Athletic Bilbao)

Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla)

Coliseum Alfonso Pérez (Getafe)

Estadio de Gran Canaria (UD Las Palmas)

Estadio de la Cerámica (Villareal)

RCDE Stadium (Espanyol)

Estadio de Balaídos (Celta Vigo)

Municipal de Ipurua (Eibar)

Estadio Ciutat de València (Levante)

Estadio de Anoeta (Real Sociedad)

Municipal de Butarque (Leganés)

Estadio de Mendizorrotza (Alavés)

Estadio Josè Zorrilla (Real Valladolid)

SERIE A

San Siro (Milan ed Inter)

Stadio Olimpico (Roma e Lazio)

BUNDESLIGA

BORUSSIA-PARK (Borussia Mönchengladbach)

Veltins Arena (Schalke 04)

Olympiastadion (Herta Berlino)

Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

BayArena (Bayer Leverkusen)

Commerzbank-Arena (Eintracht Frankfurt)

Dusseldorf Arena (Dusseldorf)

Opel Arena (FSV Mainz)

PreZero Arena (Hoffenheim)

Red Bull Arena (RB Leipzig)

RheinEnergieStadion (FC Koln)

Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Weserstadion (Werder Bremen)

WWK Arena (Augsburg)

LIGUE 1

Parc des Princes (PSG)

Orange Vélodrome (Marsiglia)

Groupama Stadium (Lione)

GLI ALTRI STADI UFFICIALI

Stadium of Light (Sunderland)

KCOM Stadium (Hull City)

Loftus Road (QPR)

Fratton Park (Portsmouth)

Riverside Stadium (Middlesbrough)

Stoke City FC Stadium (Stoke City)

The Hawthorns (West Bromwich Albion)

Liberty Stadium (Swansea)

Craven Cottage (Fulham)

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Kirklees Stadium (Huddersfield)

HDI-Arena (Hannover 96)

Max-Morlock-Stadion (FC Nurnberg)

Mercedes-Benz Arena (VFB Stuttgart)

Volksparkstadion (Amburgo)

Estadio de Montilivi (Girona)

El Alcoraz (Huesca)

Campo de Vallecas (Rayo Vallecano)

Johan Cruyff Arena (Ajax Amsterdam)

Donbass Arena (Shaktar Donetsk)

Otkrytie Arena (Spartak Mosca)

BC Place Stadium (Vancouver Whitecaps)

CenturyLink Field (Seattle Sounders)

StubHub Center (Los Angeles Galaxy)

Mercedes-Benz-Arena (Atlanta United)

Red Bull Arena (New York Red Bulls)

Estadio Azteca (Club América)

King Abdullah Sports City (Al-Ittihad e Al-Ahli)

King Fahd Stadium (Nazionale Arabia Saudita)

Panasonic Stadium Suita (Gamba Osaka)

STADI GENERICI

Al Jayeed StadiumAloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FEWC Stadium*

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion