FIFA 20 non funziona online, problemi ai server EA: centinaia di segnalazioni

La quarantena ha imposto ritmi e abitudini diverse rispetto al solito. Niente scuola, niente lavoro (almeno per larga parte della popolazione), per questo per passare il tempo in molti si sono riversati sui videogiochi e sulle console. Colazione e Playstation o Xbox accesa, peccato che in questo caso il risveglio non sia stato dei più felici.

Soprattutto per chi è abituato a giocare online ai giochi targati EA, tra cui rientra anche FIFA 20, la mattina di oggi primo aprile è iniziata nel peggior modo possibile: in molti, infatti, hanno segnato anomalie e problemi ai server EA che impediscono il normale svolgimento delle sessioni online. Electronic Arts starà sicuramente lavorando al problema, che al momento però sussiste.

FIFA, problemi con l’online

L’isolamento forzato ha portato un sovraffollamento fisiologico della rete e di conseguenza dei server di videogiochi presi d’assalto da centinaia di migliaia di persone, per questo, molto probabilmente, anche i server EA hanno subito un contraccolpo sui cui l’azienda sta prontamente lavorando per riportare tutto alla normalità.

Nel frattempo in rete crescono i malumori e le insofferenze di chi non riesce a giocare online. Le rimostranze sono indirizzate soprattutto a FIFA 20, uno dei giochi più utilizzati in Italia, per cui in questo periodo la richiesta di rete sarà decisamente superiore alla media. I server EA presentano delle anomalie tuttora ma è pacifico pensare che a breve tornerà tutto alla normalità.