FIFA 20, reso noto il prezzo dei FIFA Point per FUT

Manca sempre meno all’uscita di FIFA 20 nei negozi, prevista il prossimo 27 settembre. La celebre simulazione calcistica firmata EA Sports è pronta a conquistare ancora il mercato sbaragliando la concorrenza di PES. In questo senso la novità introdotta dalla modalità VOLTA può essere un buon incentivo per vecchi e nuovi acquirenti.

Il calcio con FIFA torna su strada tra piroette e dribbling da sogno, il traino della produzione rimane comunque la modalità FUT, la più giocata da quasi tutti gli utenti. Facile capire il motivo per cui tale modalità appassioni così tante persone: FIFA Ultimate team permette infatti di creare la propria squadra dei sogni attraverso spacchettamenti e compravendite online. Un business interattivo che può entrare però in contatto con la valuta reale attraverso l’acquisto di FIFA Point che permettono di comprare crediti in game.

Fifa Point, ecco quanto costano

I crediti sono poi spendibili nel gioco per acquistare giocatori, allenatori e carte speciale messe in vendita da altri utenti che hanno avuto la fortuna di trovarle nei pacchetti. Tutto ciò che è acquistabile nel mondo di FUT è rappresentato sotto forma di figurina. Un modo intuitivo e divertente per costruire la propria squadra.

Nella giornata di oggi intanto EA Sports ha reso noti i prezzi dei pacchetti di Fifa Point acquistabili in rete:

500 Punti – 4.99€

750 Punti – 7.49€

1.050 Punti – 9.99€

1.600 Punti – 14.99€

2.200 Punti – 19.99€

4.600 Punti – 39.99€

12.000 Punti – 99.99€