FIFA 21, collaborazione con Inter in esclusiva: il comunicato

Manca poco all’uscita di FIFA 21, e il nuovo gioco targato EA Sports ha in serbo una sorpresa: una collaborazione esclusiva con l’Inter. Il club nerazzurro è ormai da anni molto attento al mondo dei videogame e degli eSports nello specifico. Per questo la partntership con FIFA è solo l’ultimo tassello di un processo di valorizzazione del brand anche in ottica videoludica.

Ad annunciare l’accordo tra il club nerazzurro e FIFA 21 è stato Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter: “Il nuovo accordo con Electronic Arts è fondamentale per il club al fine di offrire entertainment di primo livello ai nostri appassionati, dentro e fuori dal campo”.

“L’innovazione è al centro della nostra strategia e siamo convinti che lavorare assieme a un leader del settore del gaming e degli e-sports ci aiuterà ad avvicinarci alle nuove generazioni di appassionati di calcio in tutto il mondo”, ha concluso il CEO in relazione all’importante accordo tra le parti.

Anche Nick Wlodyka, Vice President & GM di EA SPORTS FIFA, ha commentato la collaborazione: “Le nostre partnership strategiche, con club come l’Inter, sono fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo di diffondere e sviluppare in tutto il mondo l’amore per lo sport, e del calcio globale in questo caso, attraverso esperienze interattive autentiche. L’Inter è uno dei club più iconici al mondo e intendiamo offrire ai fan un’esperienza FIFA innovativa e interattiva negli anni a venire”, ha concluso.