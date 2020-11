FIFA 21, Ea svela la squadra della settimana: c’è Lozano

FIFA 21 mostra la squadra della settimana di FUT, la modalità più giocata del prodotto Ea Sports. Come noto i giocatori in questioni vengono scelti in base alle prestazioni sul campo delle controparti reali. In sostanza se un giocatore offre ottime prestazioni nell’ultima settimana riceverà un boost anche in FIFA 21.

EA, attraverso un Tweet, ha svelato la squadra della settimana. Un’occasione per i milioni di giocatori di FUT per accaparrarsi il proprio giocatore preferito in una versione potenziata e quindi più efficace anche in campo. Di seguito la lista completa, composta da titolari e riserve. Nomi di tutto rispetto per una squadra da applausi.

Titolari

POR: Koen Casteels (85) – VfL Wolfsburg

DC: Thiago Silva (86) – Chelsea

DC: Ibrahima Konaté (82) – RB Leipzig

TD: James Tavernier (81) – Rangers FC

TD: Sergi Roberto Carnicer (85) – FC Barcelona

CC: Carlos Soler Barragán (82) – Valencia CF

COC: Bruno Fernandes (89) – Manchester United

ED: Hirving Lozano (85) – Napoli

AT: Marcos Llorente (84) – Atlético Madrid

ATT: Ollie Watkins (84) – Aston Villa

AT: Lionel Messi (94) – FC Barcelona

Sostituti e Riserve

POR: Lukasz Fabianski (84) – West Ham United

AT: Max Kruse (84) – 1. FC Union Berlin

ATS: Henrikh Mkhitaryan (83) – West Ham United

ATT: Lucas Alario (81) – Bayer 04 Leverkusen

ATT: Omar Al Soma (81) – Al Ahli

ES: Mohamed Elyounoussi (81) – Celtic

DC: Ismaël Traoré (81) – Angers SCO

TD: Joffrey Cuffaut (76) – Valenciennes FC

ATT: Sekou Gassama (76) – CF Fuenlabrada

ES: Kenta Nishizawa (75) – Shimizu S-Pulse

ATT: Astrit Selmani (74) – Shimizu S-Pulse

CC: Dennis Dressel (73) – TSV 1860 München