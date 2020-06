FIFA 21, le ultime novità: quando viene svelato il nuovo gioco EA

Il mondo dei videogiochi si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione. Pochi giorni fa è stata infatti svelata la tanto attesa Playstation 5, che ha mostrato le sue carte dopo l’annuncio di Xbox Series X. La nuova generazione videoludica è quindi alle porte, prender in via a partire dal prossimo Natale, quando sarà possibile acquistare le nuoce console.

Sono stati già diversi i giochi annunciati, tra nuove Ip e seguiti si saghe storiche, come Ratchet e Clank e NBA 2K21. E a proposito di giochi sportivi è inutile dire che l’attesa per il nuovo FIFA 21 sia spasmodica. Seppur sia presto per sperare in un vero e proprio salto generazionale a partire dalla prossima uscita. I fan si aspettano molto dal nuovo capitolo della simulazione calcistica.

Cosa sappiamo su FIFA 21

Al momento, purtroppo, le informazioni relative a FIFA 21 sono poche e frammentarie. La stagione dell’edizione 2020 del gioco EA è ancora in corso, seppur agli sgoccioli. Nuove uscite sono attese nei prossimi giorni, poi per le novità bisognerà attendere settembre, quando uscirà con ogni probabilità il nuovo capitolo.

La curiosità di scoprire cosa riserverà il nuovo lavoro Ea è tanta, e non bisognerà attendere molto per soddisfarla. Domani giovedì 18 giugno, infatti, è atteso l’evento Ea Play 2020, ed è probabile che in quell’occasione verrà svelato qualcosa su FIFA 21. Non è certo, ma la speranza è tanta in tal senso. Una cosa la momento è sicura: FIFA 21 ci sarà e milioni di fan non vedono l’ora di provarlo.