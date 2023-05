Figo: “Milan-Inter? Dico nerazzurri e punto su Lautaro”

(Adnkronos) – “Semifinale Champions tra Milan e Inter? Sai cosa mi aspetto, mi auguro che l’Inter arrivi in finale, perché io sono stato fiero di indossare la maglia dell’Inter, ho avuto una fantastica esperienza nel club nerazzurro e sono orgoglioso che adesso il calcio italiano abbia due semifinaliste in Champions oltre al Napoli che ha fatto grandi cose in Europa prima di essere eliminato nei quarti di finale. Nel derby di Milano tutto può succedere: ne ho giocati tanti e sono stati tutti tirati e tesi come incontri. Mi aspetto due match bellissimi”. Lo ha detto l’ex giocatore dell’Inter, Luis Figo, a Parigi per i Laureus Award parlando del derby di semifinale di Champions tra i nerazzurri e il Milan. “Il giocatore decisivo per Inzaghi? Quelli che solitamente hanno la maggiore importanza come gol segnati e dunque dico Lautaro. I dettagli in Champions sono determinanti e l’argentino può essere l’uomo giusto. È maturato e ha personalità e fa gol”.

“City-Real? Vedo il City favorito. Quella di Guardiola è una delle migliori squadre al mondo e ha esperienza dopo la semifinale raggiunta e persa in quel modo la scorsa stagione. Credo che Pep sia favorito rispetto al Real, anche se quando giochi a Madrid la storia di questo club”, ha aggiunto il portoghese. “Messi? Non so perché è successo quello che ho letto ed esprimere un giudizio non è facile. Gli auguro di trovare una squadra dove possa esprimersi al massimo, essere felice e concludere al top la sua carriera. Ancelotti possibile ct del Brasile? Per me Carlo è il miglior allenatore possibile per il Real Madrid. Deve restare perché non si può vincere la Champions League ogni anno. Ciò premesso non mi sorprende che il Brasile lo voglia come ct: Ancelotti è il top”.