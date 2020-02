Filip Stankovic, chi è il portiere dell’Inter che sostituisce Handanovic: la storia del figlio di Dejan

L’infortunio di Handanovic ha scombussolato i piani dell’Inter, che si troverà senza il portiere titolare nella trasferta di Udinese. Al suo posto giocherà Padelli, ma la squalifica di Berni, il terzo portiere, spinge la società nerazzurra ad ulteriori scelte. E’ stato infatti convocato per la prima volta Filip Stankovic.

Il nome vi dice qualcosa? Già, perché il giovane portiere è proprio il figlio di Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e ora dirigente. Un nome pesante che Filip sta onorando con la sua carriera nella Primavera dell’Inter, che ora lo poterà per la prima volta in prima squadra, con i grandi.

Chi è Filip Stankovic?

Da piccolo ha deciso di stare in porta perché non gli piaceva troppo rincorrere gli avversari. Una scelta che si è rivelata poi vincente, visti i risultati. Filip è nato a Roma nel 2002, quando il padre giocava con la Lazio. Ha ancora 17 anni e si ispira a Julio Cesar. E’ esploso nel torneo Viareggio, da lì non ha mai smesso di stupire fino alla convocazione di oggi al posto di Handanovic.