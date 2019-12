Filippa Lagerback sulla depressione di Daniele Bossari:”Mi sento in colpa”

Per la prima volta si è seduta al tavolo degli ospiti, lei che da sempre li presenta nel corso della trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Nella puntata di ieri i ruoli si sono invertiti, perché Filippa Lagerback si è raccontata in compagnia del marito, Daniele Bossari, per parlare di un argomento delicato vissuto dalla coppia.

In un’autobiografia Bossari ha infatti reso nota la sua battaglia con la depressione, da cui è uscito da circa 3 anni ma lo ha portato anche vicino al suicidio. Sulla vicenda si è espressa la stessa Filippa Lagerback, visibilmente emozionata, che ha raccontato i suoi sensi di colpa per non aver capito da subito la gravità del problema che affliggeva il marito.

“Ognuno ha la propria chiave”

Filippa Lagerback ha rivelato quel periodo difficile nel corso della puntata. “È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi, lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore”.

A rendere nota la depressione di Daniele Bossari ci aveva pensato lo stesso conduttore nel corso di un’intervista a Verissimo, in cui ha rivelato i momenti difficili da cui è però uscito ormai da diversi anni anche grazie all’affetto del pubblico, che dopo la vittoria al Grande Fratello Vip lo ha travolto con un’ondata d’amore che lo ha aiutato a rialzarsi.