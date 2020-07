Filippo Bisciglia, età e fidanzata del presentatore di Temptation Island

La sua fama è cresciuta esponenzialmente con il ruolo di presentatore di Temptation Island, programma di successo ideato da Maria de Filippi in onda su Canale 5. Filippo Bisciglia però era già noto al mondo dello spettacolo, soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello, una delle prime edizioni del reality show più famoso d’Italia.

La sua partecipazione al Grande Fratello lo fa conoscere agli italiani soprattutto per il suo fascino e la sua simpatia. All’interno della casa troverà l’amore con Simona Salvemini: dopo la rottura tra i due Filippo inizia la relazione con Pamela Camassa, sua attuale compagna da oltre dieci anni. Un amore impetuoso, tanto che il conduttore entrò nello studio della Talpa dicendo alla fidanzata di non riuscire a stare lontano da lei per così tanto tempo. Motivo per cui la ragazza lasciò il programma.

Filippo Bisciglia, la scalata verso il successo

Filippi Bisciglia e pamela Camassa sono fidanzati ormai da molti anni, ma nonostante questo non si sono ancora sposati e non hanno figli. Filippo è nato a Roma, ha 43 anni ed è legatissimo alla mamma, che gli è stata vicino da sempre, fin da quando una malattia gli rendeva difficile persino camminare nei primi due anni di vita.

Dopo il grande fratello Filippo ha continuato lavorare in Tv grazie soprattutto a Maria De Filippi, con la quale è nato un rapporto d’amicizia. E’ stata la conduttrice a scegliere Filippo come volto principale di Temptation Island, oltre a volerlo come concorrente di Amici Celebrities. Bisciglia ha risposto presente sfoggiando talento e un’innata predisposizione c a confrontarsi con le telecamere. Ora è uno dei conduttori più amati soprattutto dal giovane pubblico.