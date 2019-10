Filippo Bisciglia, chi è: età, fidanzata, figli, carriera e malattia, Maria De Filippi, lite, reality

Mercoledì 16 ottobre puntata cruciale per “Amici Celebrities“, condotto da Michelle Hunziker. Il programma di Canale 5 arriva a un punto di svolta con i finalisti.

Nato da una costola di Amici e che ha visto molta attenzione circa alcuni concorrenti in particolare, ma anche il calo degli ascolti ma anche per diverse polemiche tra i giudici e i concorrenti, in particolare con Platinette e con Joe Bastianich, ma anche tra la stessa ideatrice Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, il format Amici Celebrities vedrà, questa sera per la prima volta nella storia di “Amici”, nelle vesti inedite di giudice speciale, troviamo Maria De Filippi, pronta a emozionarsi e lasciarsi stupire dalle performance di canto e ballo delle celebrità ancora in gara.

Ma, per appunto, nella puntata in cui ogni concorrente ‘concorre’ da solo, scopriamo la figura di uno dei più seguiti e, secondo i rumors, possibili vincitori. Si tratta di Filippo Bisciglia, appunto, che si è rilanciato dopo le polemiche delle puntate precedenti. Chi è Filippo Bisciglia? Cosa sappiamo di lui?

Filippo Bisciglia, chi è: anni, amori, flirt, litigate, fidanzata, moglie figli, Gf, Amici Celebrities

Questa sera ad Amici Celebrities ke due squadre sono state sciolte e i sei concorrenti corrono da soli per la vittoria. Scendono in campo: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. E, appunto Filippo Bisciglia.

Chi di loro riuscirà ad aggiudicarsi un posto in finale? Tutto si decide tramite il televoto, anche l’implacabile giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, Platinette ed eccezionalmente Maria De Filippi. Alcuni rumors darebbero tra i papabili proprio Bisciglia.

Ma chi è Filippo Bisciglia uno dei protagonisti di Amici Celebrities? Filippo Bisciglia è uno dei conduttori e personaggi televisivi più amati e conosciuti del panorama italiano. Fascino e simpatia si mescolano: alla sua ironia e al suo talento, si interpone anche un carattere forte che ha conquistato comunque l’attenzione di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Durante Amici Celebrities ha dimostrato di cavarsela bene nel canto ma in verità Filippo Bisciglia sa fare davvero tanto. Tra i complimenti della giuria e del pubblico, Filippo ha stupito tutti per le sue doti canore, risultando essere uno dei cantanti più bravi della scuola. Ma c’è di più su di lui.

Filippo Bisciglia è nato a Roma nel 1977, a seguire consegue il diploma in una scuola alberghiera. A 19 anni invece si avvicina per la prima volta al mondo dello spettacolo e della pubblicità gira invece uno spot per la Mini Rouver Coupè. Nel 2006 si la grande svolta con la partecipazione al reality di successo di Canale 5: il Grande Fratello, finendo secondo.

Di pari passo la sua escalation sentimentale: chiusa la relazione con la gieffina Simona Salvemini, Filippo si fidanza con Pamela Camassa sua attuale compagna.

I due partecipano insieme anche al programma “La Talpa”. La svolta nella carriera di Filippo Bisciglia arriva nel 2014 quando conduce la prima edizione di Temptation Island. Programma che ha riscosso grandissimo successo di pubblico anche negli anni avvenire.

Nel 2017 è stato uno dei protagonisti di Tale e Quale Show ed è stato richiamato anche per partecipare al torneo dei campioni. Attualmente ha deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando ad Amici Celebrities, la versione “Vip” del consueto talent di canale 5.