Film razzista: ‘Via col vento’, Hbo Max lo depenna dal catalogo streaming… fu il primo Oscar ad un’afroamericana!

Definendolo come “un prodotto del suo tempo, che descriveva pregiudizi etnici e razziali, sbagliati allora e sbagliati oggi“, il portavoce della nota piattaforma streaming Hbo Max, ha annunciato che ‘Via il col vento’, il colossal campione d’incassi girato nel 1939 Victor Fleming (tratto dal libro di Margaret Mitchell), sarà tolto dal catalogo.

Una pellicola che alimenta i ‘pregiudizi razziali’

Un gesto che la piattaforma ritiene opportuno, visto che in queste settimane l’America è drammaticamente ripiombata nelle tragiche dinamiche razziali, seguite all’omicidio di George Floyd per mano, anzi, ‘ginocchio’, di un agente.

A quanto pare, ma siamo veramente al paradosso: Hbo Max avrebbe ricevuto diverse proteste per la presenza nel catalogo di una pellicola che, per i suoi contenuti, ‘alimenta’ i pregiudizi razziali. Tuttavia, ha poi aggiunto il portavoce, non è da escludersi in futuro una ‘riabilitazione’, ma non prima di essere preceduta da una “discussione sul contesto storico”.

“Domani è un altro giorno”… ed il mondo in lacrime

E dire che parliamo di una ‘pietra miliare’ della cinematografia a stelle e strisce, che nel ‘finalone’ tra Clark Gable e Vivien Leigh (“Domani è un altro giorno”), vive forse uno dei momenti più ‘intensi’ di Hollywood.

Il paradosso: l’attrice di ‘Mammy’ vinse l’Oscar

Una pellicola campione d’incassi dicevamo, che vanta ben 10 Premi Oscar uno dei quali, guarda un po’, è andato proprio alla simpaticissima attrice Hattie McDaniel, che nella pellicola è l’irresistibile ‘tata’ Mammy. Fra l’altro, giusto per ricordarlo, proprio la McDaniel è stata la prima attrice afro-americana a vincere l’ambita statuetta!

