Final Fantasy 7 Remake: arriva la demo gratuita sul Playstation Store

La demo di Final Fantasy 7 Remake è disponibile da oggi lunedì 2 marzo. A renderlo noto è la stessa Square Enix attraverso un comunicato ufficiale in cui ha invitato tutti i suoi seguaci a scaricare la demo giocabile gratuitamente dal Playstation Store.

Insomma, una sorpresa oltremodo gradita dai milioni di fan che aspettano in trepidante attesa l’uscita del remake di Final Fantasy 7, uno dei videogiochi più acclamati della storia, capace di generare hype a distanza di decenni.

Final fantasy 7, la data d’uscita

La nuova opera di Squadre Enix, infatti, è una riproposizione del settimo capitolo della saga di Final Fantasy uscito nel lontano 1997. L’opera sarà divisa in più capitoli e manterrà inalterate storia ed atmosfera aggiungendo qualche dettaglio per rendere il gioco più completo possibile.

Final fantasy 7 Remake è in uscita il prossimo 11 aprile dopo una serie di rinvii. Per chi scaricherà la demo gratuita entro il 10 maggi, inoltre, avrà in omaggio un contenuto esclusivo da poter utilizzare nella versione finale. Insomma, non c’era modo migliore per iniziare la settimana.