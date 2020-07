Final Fantasy 7 Remake Parte 2 quando esce? Il gioco è in pieno sviluppo

Final Fantasy 7 è tornato a vivere grazie ad un remake perfetto che ha riconciliato i fan della saga con Square Enix, rea, secondo gli appassionati, di aver gettato alle ortiche quanto di buono fatto in precedenza con gli ultimi capitoli. Complice la magia che permea l’opera e la caratterizzazione dei personaggi, la casa di produzione giapponese con il rifacimento di Final Fantasy 7 ha fatto centro.

La maestosa opera è stata capace di conquistare i nuovi giocatori che non avevano mai giocato prima a Final Fantasy 7 e i vecchi fan che del gioco avevano invece esplorato ogni millimetro. Segno di quanto il lavoro svolto da Square Enix sia stato pregno di amore e attenzione. E questo ha dato i risultati anche dal punto di vista delle vendite, che hanno superato anche le più rosee aspettative.

Final Fantasy 7, la seconda parte è in sviluppo

Come noto Final Fantasy 7 Remake è solo la prima parte del gioco originale, quella ambientata a Midgar. A completare l’opera arriveranno infatti dei seguiti (ancora non è stato dichiarato il numero) che chiuderanno così la trama, che nel Remake ha preso svolte inaspettate. Per questo i fan sono in attesa della seconda parte del gioco.

Square Enix non ha ancora dichiarato quando uscirà il seguito, né è noto quanto tempo sarà necessario affinché la seconda parte venga completata. Un approfondimento di Famitsu, la più importante rivista di videogiochi in Giappone, ha svelato però che il gioco è in piena fase di sviluppo ed ha quindi superato la pre-produzione. Un’ottima notizia per i fan che potrebbero vedere quindi il seguito dell’acclamato gioco prima del previsto.